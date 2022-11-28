https://sputnikarabic.ae/20221128/البنتاغون-الاستخدام-الأخير-لقنوات-الاتصال-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-أمر-مشجع--1070642671.html

البنتاغون: الاستخدام الأخير لقنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا أمر مشجع

البنتاغون: الاستخدام الأخير لقنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا أمر مشجع

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة وروسيا أنشأتا عدة قنوات اتصال للمناقشات الأمنية، مؤكدة أن استخدامها مؤخرا أمر مشجع. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T19:27+0000

2022-11-28T19:27+0000

2022-11-28T19:33+0000

العالم

البنتاغون الأمريكي

قنوات الاتصال الروسية الأميركية

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وقالت الوزارة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين،"تحتفظ الولايات المتحدة بقنوات اتصال متعددة لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع روسيا أثناء الطوارئ أو حالات الطوارئ لمنع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد. وقد شجعتنا الدعوات الأخيرة من كبار مسؤولي البنتاغون إلى نظرائهم الروس، ونعتقد أن استمرار الحوار أمر بالغ الأهمية".هذا وقالت إليزابيث رود، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع روسيا على المستوى المهني، ومن المهم بالنسبة للرئيس جو بايدن أن تواصل السفارة في موسكو عملها.وأوضحت رود: "تمر علاقتنا الآن بفترة فتور، ولدينا عدد أقل بكثير من الموظفين في سفاراتنا، وعلى الرغم من ذلك لدينا قنوات للتواصل مع روسيا على مستوى العمل، ولا يزال بإمكاننا مناقشة العديد من القضايا الضرورية لضمان سريان عمل سفارتنا".

https://sputnikarabic.ae/20221128/السفارة-الأمريكية-في-موسكو-من-المهم-بالنسبة-لبايدن-أن-نستمر-بالعمل-1070612964.html

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