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https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الجوية-الروسية-تحصل-على-طائرة-نقل-جديدة--1070612868.html
القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة
القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة
أفادت شركة "روستيخ" أن مصنع أوليانوفسك للطائرات "أفياستار" سلم وزارة الدفاع طائرة نقل عسكرية ثقيلة أخرى من طراز إيل-76إم دي-90أ، تم بناؤها بموجب طلب من دفاع... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:24+0000
2022-11-28T07:24+0000
رصد عسكري
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وقال سيرغي تشيميزوف، مدير الشركة: "هذا العام، تم تسليم دفعات من مقاتلات سو-30إس إم2 وسو-35إس، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز سو-34، وطائرات التدريب القتالية ياك-130 إلى القوات، واليوم حصل الجيش الروسي على طائرة النقل إيل-76إم دي-90أ من الإنتاج الضخم. هذه الطائرة هي تطوير عميق للطائرة السوفييتية الأسطورية إيل-76".زادت شركة"روستيخ"من إنتاج هذه الطائرات لوزارة الدفاع الروسية، وأكد رئيس الشركة الحكومية أن "تصميم الناقلة التالية في درجة عالية من الجهوزية".يواصل مصنع الطائرات في أوليانوفسك توظيف وتدريب المتخصصين، لزيادة حجم الإنتاج.وأضافت الشركة: "في الوقت الحالي، تم توظيف أكثر من 1000 شخص، 80 في المائة منهم متدربون في تخصصات العمل. وفي عام 2023، يخطط المصنع لزيادة العمال إلى أكثر من 1100".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة

07:24 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات النقل الثقيل إيل-76 إم دي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
طائرات النقل الثقيل إيل-76 إم دي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أفادت شركة "روستيخ" أن مصنع أوليانوفسك للطائرات "أفياستار" سلم وزارة الدفاع طائرة نقل عسكرية ثقيلة أخرى من طراز إيل-76إم دي-90أ، تم بناؤها بموجب طلب من دفاع الدولة.
وقال سيرغي تشيميزوف، مدير الشركة: "هذا العام، تم تسليم دفعات من مقاتلات سو-30إس إم2 وسو-35إس، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز سو-34، وطائرات التدريب القتالية ياك-130 إلى القوات، واليوم حصل الجيش الروسي على طائرة النقل إيل-76إم دي-90أ من الإنتاج الضخم. هذه الطائرة هي تطوير عميق للطائرة السوفييتية الأسطورية إيل-76".
زادت شركة"روستيخ"من إنتاج هذه الطائرات لوزارة الدفاع الروسية، وأكد رئيس الشركة الحكومية أن "تصميم الناقلة التالية في درجة عالية من الجهوزية".
يواصل مصنع الطائرات في أوليانوفسك توظيف وتدريب المتخصصين، لزيادة حجم الإنتاج.
وأضافت الشركة: "في الوقت الحالي، تم توظيف أكثر من 1000 شخص، 80 في المائة منهم متدربون في تخصصات العمل. وفي عام 2023، يخطط المصنع لزيادة العمال إلى أكثر من 1100".
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