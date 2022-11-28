https://sputnikarabic.ae/20221128/المبعوث-الأمريكي-إلى-اليمن-يبدأ-جولة-خليجية-تشمل-السعودية-وسلطنة-عمان-1070638096.html
المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية وسلطنة عمان
المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية وسلطنة عمان
بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان والسعودية، لإجراء محادثات لدعم جهود السلام في اليمن. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T16:56+0000
2022-11-28T16:56+0000
2022-11-28T16:56+0000
الحرب على اليمن
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أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن "البيئة التي أوجدتها الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة (والتي انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون تمديد)، تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ عدة سنوات".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحث أنصار الله، على اغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة، وتقبل فكرة أن السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية".ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-يؤكد-التزامه-بالحد-من-تداعيات-استهداف-القطاع-النفطي-والمنشآت-المدنية-1070604647.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية وسلطنة عمان
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بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة خليجية تشمل سلطنة عمان والسعودية، لإجراء محادثات لدعم جهود السلام في اليمن.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن "البيئة التي أوجدتها الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة (والتي انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون تمديد)، تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ عدة سنوات".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحث أنصار الله، على اغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة، وتقبل فكرة أن السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية".
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله
"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن
، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.