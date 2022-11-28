https://sputnikarabic.ae/20221128/تتارستان-تبدأ-الإنتاج-الضخم-لسيارات-أوروس-1070611693.html
تتارستان تبدأ الإنتاج الضخم لسيارات أوروس
تتارستان تبدأ الإنتاج الضخم لسيارات أوروس
أعلنت شركة صناعة السيارات أن الإنتاج الضخم للسيارة الروسية Aurus Komendant بدأ في مصنع في ييلابوغا، تتارستان. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T06:19+0000
2022-11-28T06:19+0000
2022-11-28T06:19+0000
روسيا
شركة أوروس
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يقول البيان: "هذه أول سيارة دفع رباعي روسية فاخرة، سيتم إنتاجها بالكامل في بلدنا، من مكونات، يتم توفير معظمها من الشركات المصنعة الروسية".وصلت حصة المكونات المحلية إلى 70 بالمائة - هذه هي المكونات الرئيسية للسيارة ومحطة الطاقة وعلبة التروس والإلكترونيات والأجزاء الزخرفية.تم تجهيز سيارات الدفع الرباعي بمحرك بقوة 598 حصانًا، بالإضافة إلى محطة طاقة.سيتمكن المشترون من اختيار واحد من تسعة ألوان للسيارة، بالإضافة إلى سبعة خيارات في الداخل، كما أنه من المخطط إطلاق نسخة مدرعة.من المتوقع أن تبدأ المبيعات التجارية لشركة Aurus Komendant في الربع الأول من عام 2023، وسيكون السعر البدائي 33.7 مليون روبل.أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، والتي تضم سيارة ليموزين وسيدان وسيارات الدفع الرباعي في تشكيلتها. المساهمون في الشركة هم في غي أو بي "نامي" (63.5 بالمائة)، صندوق الدفاع والأمن والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة أوروس
تتارستان تبدأ الإنتاج الضخم لسيارات أوروس
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أعلنت شركة صناعة السيارات أن الإنتاج الضخم للسيارة الروسية Aurus Komendant بدأ في مصنع في ييلابوغا، تتارستان.
يقول البيان: "هذه أول سيارة دفع رباعي روسية فاخرة، سيتم إنتاجها بالكامل في بلدنا، من مكونات، يتم توفير معظمها من الشركات المصنعة الروسية".
وصلت حصة المكونات المحلية إلى 70 بالمائة - هذه هي المكونات الرئيسية للسيارة ومحطة الطاقة وعلبة التروس والإلكترونيات والأجزاء الزخرفية.
تم تجهيز سيارات الدفع الرباعي بمحرك بقوة 598 حصانًا، بالإضافة إلى محطة طاقة.
سيتمكن المشترون من اختيار واحد من تسعة ألوان للسيارة، بالإضافة إلى سبعة خيارات في الداخل، كما أنه من المخطط إطلاق نسخة مدرعة.
من المتوقع أن تبدأ المبيعات التجارية لشركة Aurus Komendant في الربع الأول من عام 2023، وسيكون السعر البدائي 33.7 مليون روبل.
أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، والتي تضم سيارة ليموزين وسيدان وسيارات الدفع الرباعي في تشكيلتها. المساهمون في الشركة هم في غي أو بي "نامي" (63.5 بالمائة)، صندوق الدفاع والأمن والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.