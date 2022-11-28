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https://sputnikarabic.ae/20221128/دبلوماسية-أمريكية-الولايات-المتحدة-تنتظر-فرصة-لاستئناف-الحوار-مع-روسيا-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1070612146.html
دبلوماسية أمريكية: الولايات المتحدة تنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي
دبلوماسية أمريكية: الولايات المتحدة تنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي
أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا إليزابيث رود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن واشنطن ملتزمة بالحد من التسلح، وهي في انتظار الفرصة لاستئناف... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T06:48+0000
2022-11-28T06:48+0000
العالم
روسيا
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وأشارت إلى أنه سيعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية في المستقبل القريب، حيث سيناقش الطرفان في إطاره القضايا المتعلقة بتنفيذ المعاهدة الحالية بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت).وأشارت إلى أنه في عام 2021، التقى رئيسا الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، حيث تحدثا عن "نية إنشاء آلية أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها". وأضافت مع ذلك، "من الصعب تصور استمرار الحوار الاستراتيجي في الوقت الحاضربسبب الوضع في أوكرانيا.وتابعت: "نعتزم مواصلة بذل الجهود لإنشاء آليات إضافية للحد من الأسلحة عندما يكون ذلك ممكنًا. وحتى يحدث ذلك سنواصل المناقشة في إطار اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي آلية المعاهدة. وسننتظر الفرصة لاستئناف الحوار الاستراتيجي. أعلم أننا ملتزمون بشدة بمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على آليات الحد من التسلح والحفاظ على العلاقات مع روسيا".ومن المتوقع أن تجري المفاوضات في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول. وسيرأس الوفد الروسي نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ليونتيف.
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دبلوماسية أمريكية: الولايات المتحدة تنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي

06:48 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOVروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا إليزابيث رود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن واشنطن ملتزمة بالحد من التسلح، وهي في انتظار الفرصة لاستئناف الحوار مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي.
وأشارت إلى أنه سيعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية في المستقبل القريب، حيث سيناقش الطرفان في إطاره القضايا المتعلقة بتنفيذ المعاهدة الحالية بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت).
وقالت رود: "كان الرئيس (جو) بايدن واضحًا للغاية بشأن التزامه بالتفاوض للحفاظ على هيكل الحد من الأسلحة إلى ما بعد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت في عام 2026. وما زلنا ملتزمين بهذا الهدف".
وأشارت إلى أنه في عام 2021، التقى رئيسا الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، حيث تحدثا عن "نية إنشاء آلية أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها". وأضافت مع ذلك، "من الصعب تصور استمرار الحوار الاستراتيجي في الوقت الحاضربسبب الوضع في أوكرانيا.
وتابعت: "نعتزم مواصلة بذل الجهود لإنشاء آليات إضافية للحد من الأسلحة عندما يكون ذلك ممكنًا. وحتى يحدث ذلك سنواصل المناقشة في إطار اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي آلية المعاهدة. وسننتظر الفرصة لاستئناف الحوار الاستراتيجي. أعلم أننا ملتزمون بشدة بمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على آليات الحد من التسلح والحفاظ على العلاقات مع روسيا".
ومن المتوقع أن تجري المفاوضات في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول. وسيرأس الوفد الروسي نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ليونتيف.
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