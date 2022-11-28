https://sputnikarabic.ae/20221128/مجلس-الأمة-الكويتي-ينظر-استجواب-وزيرة-الأشغال-والخطاب-الأميري-1070613638.html
مجلس الأمة الكويتي ينظر استجواب وزيرة الأشغال والخطاب الأميري
مجلس الأمة الكويتي ينظر استجواب وزيرة الأشغال والخطاب الأميري
ينظر مجلس الأمة الكويتي يومي غد الثلاثاء وبعد غد، استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:01+0000
2022-11-28T08:01+0000
2022-11-28T08:01+0000
الكويت
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg
وقالت وكالة "كونا" إن بند الاستجوابات التي سيناقشها المجلس يشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز ويتكون من محور واحد بشأن "تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة (135) من الدستور الكويتي على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".ووفقا للمادة ذاتها، يحق لمن وجه إليه الاستجواب أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس"وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند "الإحالات" وبند "مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة" وبند "استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان".
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d1aee96c1f5ec630a85918ab0b9557d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار العالم الآن
مجلس الأمة الكويتي ينظر استجواب وزيرة الأشغال والخطاب الأميري
تابعنا عبر
ينظر مجلس الأمة الكويتي يومي غد الثلاثاء وبعد غد، استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس.
وقالت وكالة
"كونا" إن بند الاستجوابات التي سيناقشها المجلس يشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز ويتكون من محور واحد بشأن "تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة (135) من الدستور الكويتي على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
ووفقا للمادة ذاتها، يحق لمن وجه إليه الاستجواب أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس"
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند "الإحالات" وبند "مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة" وبند "استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان".