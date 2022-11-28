https://sputnikarabic.ae/20221128/منظمة-التجارة-العالمية-تتوقع-تباطؤ-نمو-تجارة-البضائع-في-أواخر-العام-الجاري-والعام-المقبل-1070633397.html

منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ نمو تجارة البضائع في أواخر العام الجاري والعام المقبل

منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ نمو تجارة البضائع في أواخر العام الجاري والعام المقبل

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن معدل نمو التجارة السلعية العالمية سيسجل تباطأ مع نهاية هذا العام بداية عام 2023 بسبب العقبات التي لا يزال الاقتصاد العالمي... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T15:11+0000

2022-11-28T15:11+0000

2022-11-28T15:11+0000

العالم

اقتصاد

التجارة العالمية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103826/01/1038260120_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_5b7a26d315d29c8b66575a1fb13d630f.jpg

وجاء في بيان المنظمة الصادر اليوم الاثنين، "وفقا لأحدث مقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 28 نوفمبر، من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وحتى عام 2023 حيث يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة رياح معاكسة كبيرة. القراءة الحالية لـ 96.2 أقل من مؤشر المؤشر القياسي، والمؤشر السابق (إصدار أغسطس) 100.0، والذي يعكس تباطؤ الطلب على السلع المباعة".يلاحظ أن تراجع المؤشرات يتوافق مع توقعات أكتوبر لمنظمة التجارة العالمية، والتي بموجبها سينمو حجم التجارة العالمية في عام 2022 بنسبة 3.5%، وفي عام 2023 بنسبة 1% فقط. تشرح منظمة التجارة العالمية توقعاتها من خلال عواقب الصراع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.وفقًا للمنظمة، تأثر المقياس بانخفاض قيم المؤشرات الفرعية، ولا سيما أوامر التصدير (91.7) والنقل الجوي (93.3) والمنتجات الإلكترونية (91.0). وأضافت منظمة التجارة العالمية أن تراجعها مجتمعة يشير إلى تدهور معنويات الأعمال وضعف الطلب العالمي على الواردات.كان الاستثناء هو مؤشر السيارات (103.8)، الذي ارتفع أعلى من خط الأساس مع زيادة مبيعات السيارات الأمريكية وزيادة الصادرات من اليابان مع تحسن ظروف العرض واستمرار ضعف الين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, التجارة العالمية