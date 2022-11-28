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https://sputnikarabic.ae/20221128/واتسآب-يفند-مزاعم-بشأن-تسريب-نصف-مليار-رقم-هاتف-لمستخدميه-وعرضها-للبيع-1070621727.html
"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع
"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع
فنّد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الاثنين، تقارير تزعم قيام متسلل باختراق نظامه، وباع ما يقرب من 500 مليون رقم هاتف لمستخدميه من 85 دول حول العالم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:17+0000
2022-11-28T11:17+0000
منوعات
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وكان موقع "سايبر نيوز" نشر لقطات شاشة ثابتة لأسعار أرقام الهواتف التي تم سرقتها من "واتسآب"، ويتم عرضها للبيع.ونفى "واتسآب" إن كان أيا من بياناته قد تم تسريبها، وأكد متحدث باسم التطبيق أن "المزاعم المنشورة على موقع "سايبر نيوز" تستند إلى لقطات شاشة غير مؤكدة، ولا يوجد دليل على "تسريب بيانات" من "واتسآب".وأضاف المتحدث مؤكدا في تصريحات لموقع "WION" أن "القائمة المزعومة هي مجموعة من أرقام الهواتف، وليست معلومات مستخدم واتسآب".وكان التقرير المنشور على موقع "سايبر نيوز" زعم أن المتسلل نشر أرقام هواتف 32 مليون مستخدم من أمريكا، و11 مليونا من بريطانيا، و6 ملايين رقم لمستخدمين من الهند، والتي عرضها جميعا للبيع.وأضاف التقرير أن مجموعة الأرقام الأمريكية تكلّف حوالي 7000 دولار، بينما تبلغ تكلفة أرقام المستخدمين داخل المملكة المتحدة 2500 دولار.وقد تقع أرقام الهواتف المدرجة للبيع من جانب المتسلل فريسة لإرسال البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي وحتى الأنشطة الإجرامية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20221127/واتسآب-يتعرض-لاختراق-ضخم-طرح-500-مليون-رقم-للبيع-من-84-دولة-1070589820.html
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منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع

11:17 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEEتطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEE
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فنّد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الاثنين، تقارير تزعم قيام متسلل باختراق نظامه، وباع ما يقرب من 500 مليون رقم هاتف لمستخدميه من 85 دول حول العالم.
وكان موقع "سايبر نيوز" نشر لقطات شاشة ثابتة لأسعار أرقام الهواتف التي تم سرقتها من "واتسآب"، ويتم عرضها للبيع.
ونفى "واتسآب" إن كان أيا من بياناته قد تم تسريبها، وأكد متحدث باسم التطبيق أن "المزاعم المنشورة على موقع "سايبر نيوز" تستند إلى لقطات شاشة غير مؤكدة، ولا يوجد دليل على "تسريب بيانات" من "واتسآب".
وأضاف المتحدث مؤكدا في تصريحات لموقع "WION" أن "القائمة المزعومة هي مجموعة من أرقام الهواتف، وليست معلومات مستخدم واتسآب".
برنامج واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
"واتسآب" يتعرض لاختراق ضخم... طرح 500 مليون رقم للبيع من 84 دولة
أمس, 10:39 GMT
وكان التقرير المنشور على موقع "سايبر نيوز" زعم أن المتسلل نشر أرقام هواتف 32 مليون مستخدم من أمريكا، و11 مليونا من بريطانيا، و6 ملايين رقم لمستخدمين من الهند، والتي عرضها جميعا للبيع.
وأضاف التقرير أن مجموعة الأرقام الأمريكية تكلّف حوالي 7000 دولار، بينما تبلغ تكلفة أرقام المستخدمين داخل المملكة المتحدة 2500 دولار.
وقد تقع أرقام الهواتف المدرجة للبيع من جانب المتسلل فريسة لإرسال البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي وحتى الأنشطة الإجرامية الكبرى.
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