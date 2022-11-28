https://sputnikarabic.ae/20221128/واتسآب-يفند-مزاعم-بشأن-تسريب-نصف-مليار-رقم-هاتف-لمستخدميه-وعرضها-للبيع-1070621727.html
"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع
"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع
فنّد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الاثنين، تقارير تزعم قيام متسلل باختراق نظامه، وباع ما يقرب من 500 مليون رقم هاتف لمستخدميه من 85 دول حول العالم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:17+0000
2022-11-28T11:17+0000
2022-11-28T11:17+0000
منوعات
مجتمع
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وكان موقع "سايبر نيوز" نشر لقطات شاشة ثابتة لأسعار أرقام الهواتف التي تم سرقتها من "واتسآب"، ويتم عرضها للبيع.ونفى "واتسآب" إن كان أيا من بياناته قد تم تسريبها، وأكد متحدث باسم التطبيق أن "المزاعم المنشورة على موقع "سايبر نيوز" تستند إلى لقطات شاشة غير مؤكدة، ولا يوجد دليل على "تسريب بيانات" من "واتسآب".وأضاف المتحدث مؤكدا في تصريحات لموقع "WION" أن "القائمة المزعومة هي مجموعة من أرقام الهواتف، وليست معلومات مستخدم واتسآب".وكان التقرير المنشور على موقع "سايبر نيوز" زعم أن المتسلل نشر أرقام هواتف 32 مليون مستخدم من أمريكا، و11 مليونا من بريطانيا، و6 ملايين رقم لمستخدمين من الهند، والتي عرضها جميعا للبيع.وأضاف التقرير أن مجموعة الأرقام الأمريكية تكلّف حوالي 7000 دولار، بينما تبلغ تكلفة أرقام المستخدمين داخل المملكة المتحدة 2500 دولار.وقد تقع أرقام الهواتف المدرجة للبيع من جانب المتسلل فريسة لإرسال البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي وحتى الأنشطة الإجرامية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20221127/واتسآب-يتعرض-لاختراق-ضخم-طرح-500-مليون-رقم-للبيع-من-84-دولة-1070589820.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
"واتسآب" يفند مزاعم بشأن تسريب نصف مليار رقم هاتف لمستخدميه وعرضها للبيع
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فنّد تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الاثنين، تقارير تزعم قيام متسلل باختراق نظامه، وباع ما يقرب من 500 مليون رقم هاتف لمستخدميه من 85 دول حول العالم.
وكان موقع "سايبر نيوز" نشر لقطات شاشة ثابتة لأسعار أرقام الهواتف التي تم سرقتها من "واتسآب"، ويتم عرضها للبيع.
ونفى "واتسآب" إن كان أيا من بياناته قد تم تسريبها، وأكد متحدث باسم التطبيق أن "المزاعم المنشورة على موقع "سايبر نيوز" تستند إلى لقطات شاشة غير مؤكدة، ولا يوجد دليل على "تسريب بيانات" من "واتسآب".
وأضاف المتحدث مؤكدا في تصريحات لموقع
"WION" أن "القائمة المزعومة هي مجموعة من أرقام الهواتف، وليست معلومات مستخدم واتسآب".
وكان التقرير المنشور على موقع "سايبر نيوز" زعم أن المتسلل نشر أرقام هواتف 32 مليون مستخدم من أمريكا، و11 مليونا من بريطانيا، و6 ملايين رقم لمستخدمين من الهند، والتي عرضها جميعا للبيع.
وأضاف التقرير أن مجموعة الأرقام الأمريكية تكلّف حوالي 7000 دولار، بينما تبلغ تكلفة أرقام المستخدمين داخل المملكة المتحدة 2500 دولار.
وقد تقع أرقام الهواتف المدرجة للبيع من جانب المتسلل فريسة لإرسال البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي وحتى الأنشطة الإجرامية الكبرى.