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https://sputnikarabic.ae/20221129/إمدادات-الغاز-من-روسيا-الى-الصين-تتجاوز-100-مليار-متر-مكعب-سنويا-1070651548.html
إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويا
إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين ستتجاوز في المستقبل القريب 100 مليار متر مكعب... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T08:21+0000
2022-11-29T08:21+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث أشار إلى أن "حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين سيتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل المنظور".ونوه سيتشين إلى أنه "في الوقت نفسه، تتجاوز قدرات قاعدة الموارد الروسية من الغاز الطبيعي هذه الكميات بشكل كبير، نحن نتحدث عن كلا الطرفين الغربيين إعادة توجيه احتياطيات الغاز السيبيري من أوروبا وقاعدة موارد واسعة شرقي روسيا".وأضاف أن إمدادات الفحم من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر، بلغت 53 مليون طن، أي نحو 23 % من إجمالي الواردات إلى الصين.وأشار إلى أن توريد الكهرباء من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويا

08:21 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين ستتجاوز في المستقبل القريب 100 مليار متر مكعب سنويا.
وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث أشار إلى أن "حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين سيتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل المنظور".
ونوه سيتشين إلى أنه "في الوقت نفسه، تتجاوز قدرات قاعدة الموارد الروسية من الغاز الطبيعي هذه الكميات بشكل كبير، نحن نتحدث عن كلا الطرفين الغربيين إعادة توجيه احتياطيات الغاز السيبيري من أوروبا وقاعدة موارد واسعة شرقي روسيا".
وأضاف أن إمدادات الفحم من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر، بلغت 53 مليون طن، أي نحو 23 % من إجمالي الواردات إلى الصين.
وأشار إلى أن توريد الكهرباء من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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