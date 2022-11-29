https://sputnikarabic.ae/20221129/السودان-البرهان-يوقف-أنشطة-النقابات-والاتحادات-المهنية-في-البلاد-ويضعها-تحت-المراقبة-1070662952.html
السودان... البرهان يوقف أنشطة النقابات والاتحادات المهنية في البلاد ويضعها تحت المراقبة
السودان... البرهان يوقف أنشطة النقابات والاتحادات المهنية في البلاد ويضعها تحت المراقبة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا جديدا بشأن النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:45+0000
2022-11-29T13:45+0000
2022-11-29T13:45+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن البرهان أصدر قرارا بتجميد كافة أنشطة النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.وتابعت الوكالة أن البرهان وجه تعليماته إلى كافة الجهات المعنية في السودان بضروة وضع القرار "موضع التنفيذ".وأشار البرهان في بيان نشره موقع "سودان تربيون" السوداني إلى تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل من أجل تكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية حتى انعقاد جمعياتها العمومية.وفي الإطار منح رئيس مجلس السيادة اللجنة صلاحيات تحديد وحصر أرصدة وحسابات النقابات داخل وخارج البلاد ووضعها تحت السيطرة، إضافة إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والتكافلية للنقابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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السودان... البرهان يوقف أنشطة النقابات والاتحادات المهنية في البلاد ويضعها تحت المراقبة
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا جديدا بشأن النقابات والاتحادات المهنية في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن البرهان أصدر قرارا بتجميد كافة أنشطة النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
وتابعت الوكالة
أن البرهان وجه تعليماته إلى كافة الجهات المعنية في السودان بضروة وضع القرار "موضع التنفيذ".
وأشار البرهان في بيان نشره موقع
"سودان تربيون" السوداني إلى تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل من أجل تكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية حتى انعقاد جمعياتها العمومية.
وفي الإطار منح رئيس مجلس السيادة اللجنة صلاحيات تحديد وحصر أرصدة وحسابات النقابات داخل وخارج البلاد ووضعها تحت السيطرة، إضافة إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والتكافلية للنقابات.