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https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيسي-زيارة-رئيس-وزراء-العراق-لطهران-نقطة-تحول-في-علاقاتنا-الثنائية-1070655063.html
رئيسي: زيارة رئيس وزراء العراق لطهران نقطة تحول في علاقاتنا الثنائية
رئيسي: زيارة رئيس وزراء العراق لطهران نقطة تحول في علاقاتنا الثنائية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده والحكومة العراقية تعتبران مكافحة الإرهاب من الأولويات. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:11+0000
2022-11-29T10:11+0000
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طهران - سبوتنيك. وتابع رئيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني الذي يزور طهران اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية ومستعدون لتعزيز العلاقات مع بغداد في مختلف المجالاتوقال رئيسي إن تواجد الأجانب في المنطقة يسبب زعزعة استقرارها وأمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر دولها فقط.وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ذكر في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أعلن الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبحث في طهران بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

رئيسي: زيارة رئيس وزراء العراق لطهران نقطة تحول في علاقاتنا الثنائية

10:11 GMT 29.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده والحكومة العراقية تعتبران مكافحة الإرهاب من الأولويات.
طهران - سبوتنيك. وتابع رئيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني الذي يزور طهران اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية ومستعدون لتعزيز العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات
وقال رئيسي إن تواجد الأجانب في المنطقة يسبب زعزعة استقرارها وأمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر دولها فقط.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ذكر في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أعلن الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".
وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبحث في طهران بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".
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