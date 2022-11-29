https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-إيران-1070649089.html
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T06:51+0000
2022-11-29T06:51+0000
2022-11-29T06:51+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332539_0:225:3073:1953_1920x0_80_0_0_34900e10310d3b0562082812a7d8d88a.jpg
وأفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن "محمد شياع السوداني وصل إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية"، دون المزيد من التفاصيل.وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ذكر في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أعلن الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-ترحب-بقرار-العراق-إرسال-قوات-إلى-المنطقة-الحدودية-مع-إقليم-كردستان-1070625984.html
العراق
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332539_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bc5f337cbef80b0ed433e37f36c4a54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران
تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية.
وأفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن "محمد شياع السوداني وصل إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ذكر في بيان له، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أعلن الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد
من قبل إيران وتركيا".
وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة
"رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".
وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود
على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا
، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.