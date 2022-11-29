https://sputnikarabic.ae/20221129/غازبروم-مشروع-سخالين--2-يؤدي-دورا-مهما-في-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-والنفط-إلى-الصين-1070652572.html
غازبروم: مشروع "سخالين -2" يؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى الصين
غازبروم: مشروع "سخالين -2" يؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى الصين
أعلنت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إيلينا بورميستروفا، أن مشروع "سخالين -2" بدأ يقوم بدور مهم في توريد الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى السوق الصينية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:03+0000
2022-11-29T09:03+0000
2022-11-29T09:03+0000
روسيا
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وقالت بورميستروفا في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "إننا نرحب بهذا التطور في التعاون".وأضافت بورميستروفا أنه قد تصبح إمدادات الغاز الطبيعي المسال من "سخالين -2" ومشروع "أوست لوغا" موارد طاقة مهمة للمستهلكين الصينيين.
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روسيا
غازبروم: مشروع "سخالين -2" يؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى الصين
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أعلنت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، إيلينا بورميستروفا، أن مشروع "سخالين -2" بدأ يقوم بدور مهم في توريد الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى السوق الصينية.
وقالت بورميستروفا في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "إننا نرحب بهذا التطور في التعاون".
وأضافت بورميستروفا أنه قد تصبح إمدادات الغاز الطبيعي المسال من "سخالين -2" ومشروع "أوست لوغا" موارد طاقة مهمة للمستهلكين الصينيين.