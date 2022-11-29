https://sputnikarabic.ae/20221129/غانتس-حماس-سجلت-إنجازا-قبل-عام-ونصف-وتركت-جرحا-مفتوحا-في-الذاكرة-الإسرائيلية-1070653936.html

غانتس: حماس سجلت إنجازا قبل عام ونصف وتركت جرحا مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية

غانتس: حماس سجلت إنجازا قبل عام ونصف وتركت جرحا مفتوحا في الذاكرة الإسرائيلية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن "حركة "حماس" حققت إنجازاً عندما جرَت إسرائيل إلى عملية عسكرية برشقة صواريخ واحدة باتجاه مدينة القدس... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T09:41+0000

2022-11-29T09:41+0000

2022-11-29T09:41+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

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أخبار فلسطين اليوم

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وقال غانتس، في لقاء مع القناة 13 الإسرائيلية، إن "معركة "سيف القدس" في مايو/ أيار 2021 خلقت جرحاً مفتوحاً في الوعي الإسرائيلي"، معتبرا أن أحد نجاحات هذه المعركة، ربط الساحات الفلسطينية في مواجهة واحدة معا.وأضاف: "المعركة كانت سببا مهما في تصاعد المقاومة في الضفة الغربية"، متابعا: "يمكن الاعتقاد أن ما يحدث في الضفة هو إحدى نتائجها".ورداً على سؤال حول علاقته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال غانتس إنه "لا تربطه صداقة معه وأن العلاقة معه تأتي من الجانب الأمني وسعياً لتحقيق الأمن للإسرائيليين عبر استمرار التنسيق الأمني"، مؤكدا أنه سيدخل الائتلاف الحكومي فقط برئاسة بنيامين نتنياهو، حال تعرض الكيان لخطر أمني داهم.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قال إن حرب "سيف القدس" شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة "سما" عن هنية، أن معركة أو حرب "سيف القدس" أضحت محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن القدس كانت وما زالت وستبقى هي القضية المحورية وأساس الارتكاز لتحقيق النصر على "الاحتلال الإسرائيلي".وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في كلمته المطولة أنه ليس من خيار الشعوب، التطبيع أو التحالفات الأمنية مع الاحتلال، فهي لا تعبر عن ضمير الأمة، مشيرا إلى أن الأمة بألف خير ومرتبطة بقضيتها فلسطين، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20220331/مشعل-المقاومة-يدها-على-الزناد-ومستعدة-لتكرار-معركة-سيف-القدس-1060687948.html

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