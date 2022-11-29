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قطر تعلن تصدير 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا بدءا من 2026
قطر تعلن تصدير 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا بدءا من 2026
وقعت شركة "قطر للطاقة"، مع "كونوكو فيليبس" الأمريكية، عقدا لمدة 15 عاما، يقضي بتزويد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، اعتبارا من عام 2026. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:00+0000
2022-11-29T09:00+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية- قنا، بأنه "سيتم بموجب العقد مع "كونوكو فيليبس" المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي، تزويد ألمانيا بنحو 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا؛ وستكون أول شحنة في عام 2026".من جانبه، قال رئيس قطر للطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس، إن "ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها".وتواجه ألمانيا، مثل باقي الدول الأوروبية، أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أواخر فبراير/ شباط الماضي، وفرض عقوبات على موسكو.وتحاول أوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40 في المئة، تنويع مصادر الطاقة لديها، والبحث عن بدائل بل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة.
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أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار ألمانيا
أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار ألمانيا

قطر تعلن تصدير 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا بدءا من 2026

09:00 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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وقعت شركة "قطر للطاقة"، مع "كونوكو فيليبس" الأمريكية، عقدا لمدة 15 عاما، يقضي بتزويد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، اعتبارا من عام 2026.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية- قنا، بأنه "سيتم بموجب العقد مع "كونوكو فيليبس" المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي، تزويد ألمانيا بنحو 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا؛ وستكون أول شحنة في عام 2026".
من جانبه، قال رئيس قطر للطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس، إن "ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها".
وتواجه ألمانيا، مثل باقي الدول الأوروبية، أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أواخر فبراير/ شباط الماضي، وفرض عقوبات على موسكو.
وتحاول أوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40 في المئة، تنويع مصادر الطاقة لديها، والبحث عن بدائل بل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة.
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