https://sputnikarabic.ae/20221129/-بوتين-وتوكاييف-يناقشان-إنشاء-اتحاد-غاز-ثلاثي-مع-أوزبكستان-1070649269.html
بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي مع أوزبكستان
بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي مع أوزبكستان
أعلن المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، رسلان زيلديباي، أن توكاييف وبوتين ناقشا إنشاء اتحاد للغاز يجمع ثلاث دول هي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك لتنسيق... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T07:02+0000
2022-11-29T07:02+0000
2022-11-29T07:02+0000
روسيا
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ناقش رئيسا كازاخستان وروسيا قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان لتنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي، في اجتماع عقد في الكرملين.ونقل المتحدث كلام الرئيس توكاييف خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قائلاً إن "الرئيس الروسي تحدث في المفاوضات التي انتهت عن الحاجة إلى إنشاء "اتحاد ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان".وأضاف توكاييف أن الجانب الكازاخستاني "بحاجة إلى الخوض في هذا الموضوع" من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي مع أوزبكستان
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، رسلان زيلديباي، أن توكاييف وبوتين ناقشا إنشاء اتحاد للغاز يجمع ثلاث دول هي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك لتنسيق إجراءات نقل الغاز الروسي.
ناقش رئيسا كازاخستان وروسيا قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان لتنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي، في اجتماع عقد في الكرملين.
ونقل المتحدث كلام الرئيس توكاييف خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قائلاً إن "الرئيس الروسي تحدث في المفاوضات التي انتهت عن الحاجة إلى إنشاء "اتحاد ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان".
وأضاف توكاييف أن الجانب الكازاخستاني "بحاجة إلى الخوض في هذا الموضوع" من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة.