https://sputnikarabic.ae/20221130/أكبر-10-مشترين-للحبوب-الأوكرانية-1070702799.html
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية
صفقة الحبوب، التي بدء العمل بها في أغسطس/ آب من العام الجاري، شملت عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية إلى كوريا الجنوبية والسودان وإيران وجيبوتي وأيرلندا، لكن... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:45+0000
2022-11-30T14:45+0000
2022-11-30T14:45+0000
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أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية
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صفقة الحبوب، التي بدء العمل بها في أغسطس/ آب من العام الجاري، شملت عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية إلى كوريا الجنوبية والسودان وإيران وجيبوتي وأيرلندا، لكن المعدل الأكبر في التسليم جاءت من نصيب تركيا، حسب بيانات الأمم المتحدة.