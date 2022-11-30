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https://sputnikarabic.ae/20221130/أكبر-10-مشترين-للحبوب-الأوكرانية-1070702799.html
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية
صفقة الحبوب، التي بدء العمل بها في أغسطس/ آب من العام الجاري، شملت عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية إلى كوريا الجنوبية والسودان وإيران وجيبوتي وأيرلندا، لكن... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
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أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية

14:45 GMT 30.11.2022
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صفقة الحبوب، التي بدء العمل بها في أغسطس/ آب من العام الجاري، شملت عمليات تسليم الحبوب الأوكرانية إلى كوريا الجنوبية والسودان وإيران وجيبوتي وأيرلندا، لكن المعدل الأكبر في التسليم جاءت من نصيب تركيا، حسب بيانات الأمم المتحدة.
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية - سبوتنيك عربي
أكبر 10 مشترين للحبوب الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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