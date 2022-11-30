https://sputnikarabic.ae/20221130/الدعم-السريع-السودانية-تكذب-تقريرا-إسرائيليا-اتهمها-بالحصول-على-نظام-تجسس-متطور-1070714135.html

"الدعم السريع" السودانية تكذب تقريرا إسرائيليا اتهمها بالحصول على نظام تجسس متطور

"الدعم السريع" السودانية تكذب تقريرا إسرائيليا اتهمها بالحصول على نظام تجسس متطور

نفت قوات الدعم السريع السودانية تقريرا نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، زعمت فيه الصحيفة حصول الدعم السريع، على شحنة أنظمة وتقنيات تجسس متطورة، قامت بترحيلها... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T19:43+0000

2022-11-30T19:43+0000

2022-11-30T19:44+0000

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ونقلت صحيفة "السوداني" عن قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه "إزاء هذه الافتراءات الكاذبة تود قوات الدعم السريع توضيح الآتي، أولا: نؤكد وبشكل قاطع، أن جميع المعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة. ثانيا: نشير إلى أن المحاولات المتكررة التي ظلت تقودها بعض الجهات، بنسج الأكاذيب وترويجها على أنها حقائق، لتشويه صورة القوات ودمغها بمخالفة القانون، باتت مكشوفة ولا تنطلي على فطنة كل ذي عقل وبصيرة".واختتمت قوات الدعم السريع بيانها بدعوة جميع وسائل الإعلام، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، وأكدت أن أبوابها مفتوحة للحصول على المعلومات الحقيقية، مشددة على أنها "تحتفظ بحقها كاملا في ملاحقة مروّجي تلك الأكاذيب قانونيا".يذكر أن صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كانت قد قالت، اليوم الأربعاء، فيه إن الفريق أول حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، كان قد حصل على تقنيات تجسس.وواصلت الصحيفة مزاعمها نقلا عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين أن هذا الجهاز صنع في أوروبا، وأنه قادر على تغيير ميزان القوى في السودان، بفضل قدرته على تحويل الهاتف الذكي إلى أداة تجسس على حامله، وقد تم تهريب الجهاز إلى دارفور"، بحسب الصحيفة.

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