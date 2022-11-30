https://sputnikarabic.ae/20221130/الدفاع-الروسية-الدوريات-الجوية-المشتركة-بين-روسيا-والصين-ليست-موجهة-ضد-دول-ثالثة-1070686470.html
الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T09:01+0000
2022-11-30T09:01+0000
2022-11-30T09:05+0000
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روسيا
الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
09:01 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة.