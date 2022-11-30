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الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
https://sputnikarabic.ae/20221130/الدفاع-الروسية-الدوريات-الجوية-المشتركة-بين-روسيا-والصين-ليست-موجهة-ضد-دول-ثالثة-1070686470.html
الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية تؤكد أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة

09:01 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة.
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