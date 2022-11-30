https://sputnikarabic.ae/20221130/المجر-تحذر-الناتو-من-التحول-إلى-كتلة-مناهضة-للصين-1070703608.html

المجر تحذر "الناتو" من التحول إلى كتلة مناهضة للصين

المجر تحذر "الناتو" من التحول إلى كتلة مناهضة للصين

حذر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، حلف شمال الأطلسي (الناتو) من التحول إلى "كتلة مناهضة للصين"، مشيرا إلى أن الوضع الأمني ​​العالمي "متوتر بالفعل". 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T15:06+0000

2022-11-30T15:06+0000

2022-11-30T15:06+0000

الصين

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بودابست - سبوتنيك. جاء ذلك في منشور لسيارتو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية "الناتو" في بوخارست.وقال الوزير: "اليوم، يتصدر المفهوم الاستراتيجي للناتو جدول الأعمال، العلاقات مع الصين، وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية. لا نريد أن يتحول الناتو إلى كتلة معادية للصين".وأضاف: "ليست هناك حاجة لخطر اندلاع حرب باردة أخرى. هناك مشكلات كافية. مثال المجر يثبت بوضوح أن التعاون (مع الصين) القائم على الاحترام المتبادل ممكن".في أغسطس/ آب، أفادت وزارة الخارجية المجرية بأن شركة البطاريات الصينية المعاصرة "أمبريكس تكنولوجي"، ستبني مصنعها الثاني في أوروبا في ديبريسين، والذي يمكن أن يكون أكبر استثمار في تاريخ المجر.في وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن أعضاء حلف "الناتو" عقدوا أول محادثات لهم حول تايوان في سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط تشجيع من الولايات المتحدة على إيلاء المزيد من الاهتمام "لتهديد الصين المتزايد للجزيرة".وذكرت الصحيفة أن المحادثات جرت على مستوى مجلس شمال الأطلسي، وهو هيئة صنع القرار السياسي الرئيسية في الحلف، مشيرة إلى أن الأعضاء ناقشوا المسألة في اجتماعات المجلس السابقة، لكن جلسة سبتمبر كانت أول مناقشة مخصصة للقضية.جاءت المناقشات بعد ثلاثة أشهر من إطلاق "الناتو" لاستراتيجية وصفت لأول مرة الصين بأنها تهديد للحلف المكون من 30 عضوا، وبعد شهر واحد من إطلاق بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-يعقد-مباحثات-حول-التهديد-الصيني-لتايوان-للمرة-الأولى-1070696857.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم