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https://sputnikarabic.ae/20221130/تورا-امرأة-عاشت-قبل-800-عام-تعود-بجسد-ووجه-حقيقيان-فيديو--1070699293.html
"تورا" امرأة عاشت قبل 800 عام تعود بجسد ووجه "حقيقيان"... فيديو
"تورا" امرأة عاشت قبل 800 عام تعود بجسد ووجه "حقيقيان"... فيديو
كشف متحف نرويجي على نموذج ثلاثي الأبعاد بالحجم الطبيعي لامرأة عجوز تبتسم ابتسامة عريضة تحمل عصا للمشي تبدو وكأنها مسنة معاصرة بنزهة في حيها. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:30+0000
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هيكل عظمي
ثلاثي الأبعاد
النرويج
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ووفقا لصحيفة "لايف سيانس" فإن عالمة الآثار في متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) ، قدمت للعالم نموذجًا نابضا بالحياة - يُدعى "تورا" لامرأة عاشت منذ ما يقرب من 800 عام في النرويج والنموذج عبارة عن إعادة بناء منحوتة بالحجم الطبيعي تعتمد على هيكلها العظمي.يتم عرض الصورة الآن كجزء من معرض في متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وتم اختيار اسم تورا في استطلاع عام أجرته شركة بث نرويجية.ولدت تورا مع نهاية القرن الثالث عشر وعاشت في مدينة تروندهايم في وسط النرويج. خلال ذلك الوقت، كانت مدينة العصور الوسطى تنمو بسرعة وكان يسكنها الحرفيون والتجار، وفقا للمتحف.
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نادي الفيديو, هيكل عظمي, ثلاثي الأبعاد, النرويج
نادي الفيديو, هيكل عظمي, ثلاثي الأبعاد, النرويج

"تورا" امرأة عاشت قبل 800 عام تعود بجسد ووجه "حقيقيان"... فيديو

13:30 GMT 30.11.2022
CC0 / Pixabay / عجوز وزوجته "صورة أرشيفية"
عجوز وزوجته صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
CC0 / Pixabay /
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كشف متحف نرويجي على نموذج ثلاثي الأبعاد بالحجم الطبيعي لامرأة عجوز تبتسم ابتسامة عريضة تحمل عصا للمشي تبدو وكأنها مسنة معاصرة بنزهة في حيها.
ووفقا لصحيفة "لايف سيانس" فإن عالمة الآثار في متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) ، قدمت للعالم نموذجًا نابضا بالحياة - يُدعى "تورا" لامرأة عاشت منذ ما يقرب من 800 عام في النرويج والنموذج عبارة عن إعادة بناء منحوتة بالحجم الطبيعي تعتمد على هيكلها العظمي.
يتم عرض الصورة الآن كجزء من معرض في متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وتم اختيار اسم تورا في استطلاع عام أجرته شركة بث نرويجية.
ولدت تورا مع نهاية القرن الثالث عشر وعاشت في مدينة تروندهايم في وسط النرويج. خلال ذلك الوقت، كانت مدينة العصور الوسطى تنمو بسرعة وكان يسكنها الحرفيون والتجار، وفقا للمتحف.
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