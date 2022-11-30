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ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن
ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دولة رسمية تستمر لثلاثة أيام. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:24+0000
2022-11-30T07:24+0000
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وحطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، ترافقه زوجته بريجيت، وهي الأولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.وبحسب موقع "فرانس24"، فور وصول ماكرون وزوجته إلى الوليات المتحدة، توجه إلى مطعم في العاصمة الفدرالية تلبية لدعوة وجهها إليهما بايدن وزوجته جيل لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظم في البيت الأبيض، الخميس، على شرف الرئيس الضيف.ولفت الموقع إلى أن البلدين من خلال الزيارة يهدفان إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.ومن المقرر أن يقضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20210531/ماكرون-ننتظر-تفسيرا-من-الولايات-المتحدة-والدنمارك-بشأن-التجسس-على-مسؤولين-أوروبيين-1049123180.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن

07:24 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joenssonالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joensson
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دولة رسمية تستمر لثلاثة أيام.
وحطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، ترافقه زوجته بريجيت، وهي الأولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب موقع "فرانس24"، فور وصول ماكرون وزوجته إلى الوليات المتحدة، توجه إلى مطعم في العاصمة الفدرالية تلبية لدعوة وجهها إليهما بايدن وزوجته جيل لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظم في البيت الأبيض، الخميس، على شرف الرئيس الضيف.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2021
ماكرون: ننتظر تفسيرا من أمريكا والدنمارك بشأن التجسس على مسؤولين أوروبيين
31 مايو 2021, 16:42 GMT
ولفت الموقع إلى أن البلدين من خلال الزيارة يهدفان إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.
ومن المقرر أن يقضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.
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