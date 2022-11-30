https://sputnikarabic.ae/20221130/ماكرون-يصل-إلى-الولايات-المتحدة-في-أول-زيارة-دولة-له-في-عهد-بايدن-1070680065.html
ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن
ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دولة رسمية تستمر لثلاثة أيام. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:24+0000
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وحطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، ترافقه زوجته بريجيت، وهي الأولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.وبحسب موقع "فرانس24"، فور وصول ماكرون وزوجته إلى الوليات المتحدة، توجه إلى مطعم في العاصمة الفدرالية تلبية لدعوة وجهها إليهما بايدن وزوجته جيل لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظم في البيت الأبيض، الخميس، على شرف الرئيس الضيف.ولفت الموقع إلى أن البلدين من خلال الزيارة يهدفان إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.ومن المقرر أن يقضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20210531/ماكرون-ننتظر-تفسيرا-من-الولايات-المتحدة-والدنمارك-بشأن-التجسس-على-مسؤولين-أوروبيين-1049123180.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة له في عهد بايدن
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دولة رسمية تستمر لثلاثة أيام.
وحطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، ترافقه زوجته بريجيت، وهي الأولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب موقع "فرانس24"
، فور وصول ماكرون وزوجته إلى الوليات المتحدة، توجه إلى مطعم في العاصمة الفدرالية تلبية لدعوة وجهها إليهما بايدن وزوجته جيل لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظم في البيت الأبيض، الخميس، على شرف الرئيس الضيف.
ولفت الموقع إلى أن البلدين من خلال الزيارة يهدفان إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.
ومن المقرر أن يقضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.