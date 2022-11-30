https://sputnikarabic.ae/20221130/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-السعر-المحدد-للنفط-الروسي-من-قبل-الاتحاد-الأوروبي-1070701234.html
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" السعر المحدد للنفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" السعر المحدد للنفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي
كشف مصدر في بروكسل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يحدد الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النفط المورد من روسيا عند حد الـ62 دولارا للبرميل،... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:30+0000
2022-11-30T14:30+0000
2022-11-30T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في البداية (سعرا يتراوح بين) 65-70 دولارا للبرميل كسقف لسعر النفط الروسي. وكان الاقتراح الأخير بعد المفاوضات الأخيرة، كان عند 62 دولارا".ووفقا للمصدر، فإنه، حتى لو كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على حل الخلافات حول الحد الأقصى للسعر، فمن غير المرجح أن تؤجل المفوضية الأوروبية الموعد النهائي لفرض حظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر.وقال المصدر: "المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوط قوية للتوصل إلى اتفاق بحلول 5 ديسمبر/ كانون الأول. تم التعبير عن فكرة تمديد الحظر النفطي خلال المفاوضات، ولكن لأسباب مختلفة تم رفضها حتى الآن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" السعر المحدد للنفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي
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كشف مصدر في بروكسل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المرجح أن يحدد الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النفط المورد من روسيا عند حد الـ62 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من دعوات بولندا ودول البلطيق لخفض هذا السعر.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في البداية (سعرا يتراوح بين) 65-70 دولارا للبرميل كسقف لسعر النفط الروسي. وكان الاقتراح الأخير بعد المفاوضات الأخيرة، كان عند 62 دولارا".
وأضاف المصدر: "ومع ذلك، تصر بعض الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، بما في ذلك بولندا، على مزيد من التخفيض"، منوها إلى أن "المفاوضات الأخيرة تتراوح (عند سعر) يقترب من 62 دولارا وحتى أقل بقليل، وهو ما أعتقد أنه أقرب على الأرجح إلى الرقم النهائي الذي سيقبله الاتحاد الأوروبي".
ووفقا للمصدر، فإنه، حتى لو كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على حل الخلافات حول الحد الأقصى للسعر، فمن غير المرجح أن تؤجل المفوضية الأوروبية الموعد النهائي لفرض حظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر.
وقال المصدر: "المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوط قوية للتوصل إلى اتفاق بحلول 5 ديسمبر/ كانون الأول. تم التعبير عن فكرة تمديد الحظر النفطي خلال المفاوضات، ولكن لأسباب مختلفة تم رفضها حتى الآن".