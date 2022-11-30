منتخب تونس يودع كأس العالم مرفوع الرأس بفوز تاريخي على بطل العالم
© Sputnik . Mariam.Gaderaالتونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
خرج المنتخب التونسي لكرة القدم مرفوع الرأس من بطولة كأس العالم، بعدما حقق فوزا تاريخيا بهدف نظيف على نظيره الفرنسي، حامل اللقب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.
ودخل المنتخب التونسي المباراة مُتذيلاً جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الدنماركي صاحب المركز الثالث، فيما كان منتخب الديوك يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأسترالي الوصيف.
فوز تاريخي لأبطال #تونس تمنينا ان يواكبه التأهل للدور الثاني لكن للأسف لم يحدث ذلك— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 30, 2022
بحول الله منتخبنا السعودي و منتخب #المغرب يتأهلون للدور الثاني #تونس_فرنسا
ولم يكن أمام نسور قرطاج خيار سوى الفوز، لكنّ ذلك لم يكن كافيا، إذ كان من الضروري أيضا أن يخسر المنتخب الأسترالي أمام الدنمارك أو يتعادل على الأقل، حتى تتأهل تونس إلى دور الـ16، لكنّ ذلك لم يحدث، فلم يستفد المنتخب التونسي من فوزه، لأن أستراليا فازت وتساوت في النقاط مع فرنسا (6 نقاط)، وبالتالي خرجت تونس صاحبة النقاط الأربع.
وسجل هدف تونس الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 وذلك بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء فرنسا ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.
ألف مبروووك لتونس الفوز التاريخي.. أداء بطولي كسب احترام الجميع.. وفرحة عربية بهذه النتيجة 🇹🇳👏🏻#نسور_قرطاج تركوا بصمة وفرحة ستظل في الذاكرة العربية بنسخة مونديال 2022 #تونس_فرنسا #تونس pic.twitter.com/EgkrATKPtc— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) November 30, 2022
وحاول منتخب فرنسا تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، ونجح في ذلك بالفعل عن طريق مهاجمه أنطوان غريزمان، لكنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، بسبب اكتشاف التسلل.
ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.