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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/منتخب-تونس-يودع-كأس-العالم-مرفوع-الرأس-بفوز-تاريخي-على-بطل-العالم-1070712253.html
منتخب تونس يودع كأس العالم مرفوع الرأس بفوز تاريخي على بطل العالم
منتخب تونس يودع كأس العالم مرفوع الرأس بفوز تاريخي على بطل العالم
خرج المنتخب التونسي لكرة القدم مرفوع الرأس من بطولة كأس العالم، بعدما حقق فوزا تاريخيا بهدف نظيف على نظيره الفرنسي، حامل اللقب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T17:59+0000
2022-11-30T17:59+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ودخل المنتخب التونسي المباراة مُتذيلاً جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الدنماركي صاحب المركز الثالث، فيما كان منتخب الديوك يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأسترالي الوصيف.ولم يكن أمام نسور قرطاج خيار سوى الفوز، لكنّ ذلك لم يكن كافيا، إذ كان من الضروري أيضا أن يخسر المنتخب الأسترالي أمام الدنمارك أو يتعادل على الأقل، حتى تتأهل تونس إلى دور الـ16، لكنّ ذلك لم يحدث، فلم يستفد المنتخب التونسي من فوزه، لأن أستراليا فازت وتساوت في النقاط مع فرنسا (6 نقاط)، وبالتالي خرجت تونس صاحبة النقاط الأربع.وسجل هدف تونس الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 وذلك بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء فرنسا ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.وحاول منتخب فرنسا تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، ونجح في ذلك بالفعل عن طريق مهاجمه أنطوان غريزمان، لكنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، بسبب اكتشاف التسلل.ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.
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رياضة
رياضة

منتخب تونس يودع كأس العالم مرفوع الرأس بفوز تاريخي على بطل العالم

17:59 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaالتونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس
التونسيون يشجعون منتخبهم الوطني ضد نظيره الفرنسي في كأس العالم 2022 من أحد المقاهي في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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خرج المنتخب التونسي لكرة القدم مرفوع الرأس من بطولة كأس العالم، بعدما حقق فوزا تاريخيا بهدف نظيف على نظيره الفرنسي، حامل اللقب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.
ودخل المنتخب التونسي المباراة مُتذيلاً جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الدنماركي صاحب المركز الثالث، فيما كان منتخب الديوك يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأسترالي الوصيف.
ولم يكن أمام نسور قرطاج خيار سوى الفوز، لكنّ ذلك لم يكن كافيا، إذ كان من الضروري أيضا أن يخسر المنتخب الأسترالي أمام الدنمارك أو يتعادل على الأقل، حتى تتأهل تونس إلى دور الـ16، لكنّ ذلك لم يحدث، فلم يستفد المنتخب التونسي من فوزه، لأن أستراليا فازت وتساوت في النقاط مع فرنسا (6 نقاط)، وبالتالي خرجت تونس صاحبة النقاط الأربع.
وسجل هدف تونس الوحيد وهبي الخزري في الدقيقة 58 وذلك بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء فرنسا ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يسار المرمى.
وحاول منتخب فرنسا تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، ونجح في ذلك بالفعل عن طريق مهاجمه أنطوان غريزمان، لكنّ الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، بسبب اكتشاف التسلل.
ورغم الخسارة، فقد أشاد مستخدمو مواقع التواصل العرب بالمنتخب التونسي واستبسال لاعبيه أمام المنتخب الفرنسي، حامل اللقب في النسخة الماضية، التي استضافتها روسيا، عام 2018.
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