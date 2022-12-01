عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-تدريب-المزيد-من-الجنود-الأوكرانيين-بدورات-أكثر-صعوبة-1070718022.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإخضاعهم لدورات... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T05:43+0000
2022-12-01T05:43+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102662/32/1026623235_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_a06fbd389a060694ffc64071953d1885.jpg
ووفقا لتقرير وكالة "سي إن إن": "كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي".وبحسب القناة، ستكون الدورات التدريبية "أكثر كثافة وشمولية" بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.يذكر أنه من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا وحدها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102662/32/1026623235_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_50290666dfc7adaec1bac5dfaad16956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة

05:43 GMT 01.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإخضاعهم لدورات تدريبية أكثر تعقيدا.
ووفقا لتقرير وكالة "سي إن إن": "كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي".

وبحسب القناة، ستكون الدورات التدريبية "أكثر كثافة وشمولية" بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.

يذكر أنه من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا وحدها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала