https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-تدريب-المزيد-من-الجنود-الأوكرانيين-بدورات-أكثر-صعوبة-1070718022.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإخضاعهم لدورات... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T05:43+0000
2022-12-01T05:43+0000
2022-12-01T05:43+0000
العالم
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ووفقا لتقرير وكالة "سي إن إن": "كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي".وبحسب القناة، ستكون الدورات التدريبية "أكثر كثافة وشمولية" بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.يذكر أنه من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا وحدها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير وإخضاعهم لدورات تدريبية أكثر تعقيدا.
ووفقا لتقرير وكالة "سي إن إن": "كجزء من البرنامج الجديد، ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب مجموعات أكبر بكثير من الجنود الأوكرانيين على تكتيكات قتالية أكثر تعقيدا، بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي".
وبحسب القناة، ستكون الدورات التدريبية "أكثر كثافة وشمولية" بشكل ملحوظ من تلك التي يتم تقديمها حاليا في بريطانيا أو بولندا، وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح أرسل بناء على طلب الجانب الأوكراني.
يذكر أنه من المخطط تدريب 2500 جندي شهريا في القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا وحدها.