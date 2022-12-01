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الأمن الصومالي يقضي على 40 عنصرا من حركة الشباب بمنطقة شبيلي الوسطى
الأمن الصومالي يقضي على 40 عنصرا من حركة الشباب بمنطقة شبيلي الوسطى
أعلنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الخميس، القضاء على 40 عنصرا من حركة "الشباب" (المحظورة في روسيا)، خلال عملية عسكرية في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T11:30+0000
2022-12-01T11:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "نحو 40 إرهابيا من الخوارج تم تحييدهم في عملية عسكرية مشتركة نفذها جهاز المخابرات والأمن الوطني، والجيش الوطني، والسكان، وشركاء الأمن العالميين".وبحسب الوكالة، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى، حيث استهدفت القوات الصومالية المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/هل-تخوض-حركة-الشباب-حرب-استنزاف-ضد-الحكومة-الصومالية-1070669825.html
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الصومال, أخبار العالم الآن
الصومال, أخبار العالم الآن

الأمن الصومالي يقضي على 40 عنصرا من حركة الشباب بمنطقة شبيلي الوسطى

11:30 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / HASAN ALI ELMIأفراد من الجيش في الصومال
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / HASAN ALI ELMI
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أعلنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الخميس، القضاء على 40 عنصرا من حركة "الشباب" (المحظورة في روسيا)، خلال عملية عسكرية في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "نحو 40 إرهابيا من الخوارج تم تحييدهم في عملية عسكرية مشتركة نفذها جهاز المخابرات والأمن الوطني، والجيش الوطني، والسكان، وشركاء الأمن العالميين".
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
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وبحسب الوكالة، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى، حيث استهدفت القوات الصومالية المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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