https://sputnikarabic.ae/20221201/البرهان-يؤكد-حرص-السودان-على-تعزيز-العلاقات-مع-مصر-1070735918.html
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على دفع وتعزيز علاقات التعاون مع مصر، في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T14:01+0000
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وأصدر مجلس السيادة بيانا قال فيه إن تصريحات البرهان جاءت ذلك لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير المصري هاني صلاح الدين مصطفى، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى السودان.وأوضح البيان أن مراسم تسلم أوراق الاعتماد أقيمت في القصر الجمهوري بالخرطوم، وبحضور وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.ولفت السفير هاني صلاح الدين إلى أن الزيارات التي أجراها البرهان إلى مصر، خلال العام الجاري، تعكس عمق وتميز العلاقات السودانية المصرية، معربا عن تطلعه للتعاون والعمل مع الحكومة السودانية لتوطيد العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ودفع مجالات التعاون المشترك.واختتم صلاح الدين حديثه بأنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والاستقرار للسودان، فيما أرسل البرهان تحياته أيضا إلى الرئيس المصري.يذكر ان السفير السوداني لدى القاهرة محمد إلياس، صرح في وقت سابق، بأن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين الدولتين.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، أشار فيها إلياس إلى أن عدد أفراد الجالية السودانية في مصر يصل إلى 5 ملايين شخص.وأكد إلياس أن الأجندة المصرية متطابقة مع أجندة السودان، مشيرا إلى أن ما يحدث في أي منهما يؤثر على الآخر، مشيرا إلى أن مصر حريصة على وحدة السودان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي
البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على دفع وتعزيز علاقات التعاون مع مصر، في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبيين.
وأصدر مجلس السيادة بيانا قال فيه إن تصريحات البرهان جاءت ذلك لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير المصري هاني صلاح الدين مصطفى، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى السودان.
وأوضح البيان أن مراسم تسلم أوراق الاعتماد أقيمت في القصر الجمهوري بالخرطوم، وبحضور وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.
من جانبه، أشاد السفير المصري بالترحاب والدعم والمساندة التي حظي بها من رئيس مجلس السيادة لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء مع البرهان تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.
ولفت السفير هاني صلاح الدين إلى أن الزيارات التي أجراها البرهان إلى مصر، خلال العام الجاري، تعكس عمق وتميز العلاقات السودانية المصرية، معربا عن تطلعه للتعاون والعمل مع الحكومة السودانية لتوطيد العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ودفع مجالات التعاون المشترك.
واختتم صلاح الدين حديثه بأنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والاستقرار للسودان، فيما أرسل البرهان تحياته أيضا إلى الرئيس المصري.
يذكر ان السفير السوداني لدى القاهرة محمد إلياس، صرح في وقت سابق، بأن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين الدولتين.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة
"الانتباهة" السودانية، أشار فيها إلياس إلى أن عدد أفراد الجالية السودانية في مصر يصل إلى 5 ملايين شخص.
وأكد إلياس أن الأجندة المصرية متطابقة مع أجندة السودان، مشيرا إلى أن ما يحدث في أي منهما يؤثر على الآخر، مشيرا إلى أن مصر
حريصة على وحدة السودان.