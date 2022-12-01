https://sputnikarabic.ae/20221201/الخارجية-المصرية-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-شهدته-أفغانستان-1070731627.html
الخارجية المصرية تدين التفجير الإرهابي الذي شهدته أفغانستان
الخارجية المصرية تدين التفجير الإرهابي الذي شهدته أفغانستان
أعلنت مصر إدانتها للتفجير الإرهابي، الذي تعرضت له مدرسة دينية في أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T12:21+0000
2022-12-01T12:21+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قالت فيه إن مصر تدين التفجير الإرهابي، الذي وقع، أمس الأربعاء، وأسفر الهجوم عن سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح.وقال بيان الخارجية المصرية إن القاهرة تتقدم بخالص التعازي للشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا، مؤكدة أنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب.وقال نافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لـ "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، إن 10 طلاب أفغان لقوا مصرعهم إثر التفجير الذي استهدف مدرسة دينية بولاية سمنغان شمالي البلاد، بينما سقط مصابون آخرون.ووصفت حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطها الإرهابي) التفجير بأنه "جريمة لا تغتفر"، وأمرت ببدء التحقيق في الواقعة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/متحدث-الداخلية-الأفغانية-لـسبوتنيك-مقتل-10-طلاب-إثر-تفجير-يستهدف-مدرسة-دينية-في-ولاية-سمنغان-1070694747.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, مصر
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, مصر
الخارجية المصرية تدين التفجير الإرهابي الذي شهدته أفغانستان
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أعلنت مصر إدانتها للتفجير الإرهابي، الذي تعرضت له مدرسة دينية في أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، قالت فيه إن مصر تدين التفجير الإرهابي، الذي وقع، أمس الأربعاء، وأسفر الهجوم عن سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح.
وقال بيان الخارجية المصرية إن القاهرة تتقدم بخالص التعازي للشعب الأفغاني
الصديق وذوي الضحايا، مؤكدة أنها ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب.
وقال نافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لـ "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، إن 10 طلاب أفغان لقوا مصرعهم إثر التفجير الذي استهدف مدرسة
دينية بولاية سمنغان شمالي البلاد، بينما سقط مصابون آخرون.
ووصفت حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطها الإرهابي) التفجير بأنه "جريمة لا تغتفر"، وأمرت ببدء التحقيق في الواقعة.