https://sputnikarabic.ae/20221201/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-تجنب-تصعيد-الأزمة-الأوكرانية-1070720210.html
الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية
الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ترى أنه من الضروري تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية والمضي قدما في محادثات السلام. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T08:04+0000
2022-12-01T08:04+0000
2022-12-01T08:04+0000
العالم
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وأوضح شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الموقف المبدئي للصين، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية هو من مصلحة أوروبا والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.وأضاف الرئيس الصيني "في الوضع الحالي من الضروري تجنب تصعيد الأزمة واتساعها والإصرار على المصالحة وتشجيع المفاوضات والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة واليقظة بشأن مخاطر مواجهة الكتلة".وأكد الرئيس الصيني على أن بلده تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الأوكرانية وبناء هيكل أمني أوروبي مستدام، مضيفا أن الصين تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الوساطة والتسوية للأزمة الأوكرانية، وتأمل في إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ترى أنه من الضروري تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية والمضي قدما في محادثات السلام.
وأوضح شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الموقف المبدئي للصين، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية هو من مصلحة أوروبا والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.
وأضاف الرئيس الصيني "في الوضع الحالي من الضروري تجنب تصعيد الأزمة واتساعها والإصرار على المصالحة وتشجيع المفاوضات والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة واليقظة بشأن مخاطر مواجهة الكتلة".
وأكد الرئيس الصيني على أن بلده تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الأوكرانية وبناء هيكل أمني أوروبي مستدام، مضيفا أن الصين تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الوساطة والتسوية للأزمة الأوكرانية، وتأمل في إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".