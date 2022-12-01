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الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية
الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ترى أنه من الضروري تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية والمضي قدما في محادثات السلام. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T08:04+0000
2022-12-01T08:04+0000
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وأوضح شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الموقف المبدئي للصين، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية هو من مصلحة أوروبا والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.وأضاف الرئيس الصيني "في الوضع الحالي من الضروري تجنب تصعيد الأزمة واتساعها والإصرار على المصالحة وتشجيع المفاوضات والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة واليقظة بشأن مخاطر مواجهة الكتلة".وأكد الرئيس الصيني على أن بلده تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الأوكرانية وبناء هيكل أمني أوروبي مستدام، مضيفا أن الصين تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الوساطة والتسوية للأزمة الأوكرانية، وتأمل في إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
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العالم
العالم

الرئيس الصيني يدعو إلى تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية

08:04 GMT 01.12.2022
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ترى أنه من الضروري تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية والمضي قدما في محادثات السلام.
وأوضح شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الموقف المبدئي للصين، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية هو من مصلحة أوروبا والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.
وأضاف الرئيس الصيني "في الوضع الحالي من الضروري تجنب تصعيد الأزمة واتساعها والإصرار على المصالحة وتشجيع المفاوضات والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة واليقظة بشأن مخاطر مواجهة الكتلة".
وأكد الرئيس الصيني على أن بلده تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الأوكرانية وبناء هيكل أمني أوروبي مستدام، مضيفا أن الصين تدعم تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الوساطة والتسوية للأزمة الأوكرانية، وتأمل في إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".
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- سبوتنيك عربيلافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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