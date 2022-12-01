https://sputnikarabic.ae/20221201/خبير-لافروف-يحذر-العالم-من-حرب-عالمية-ثالثة-1070739240.html
خبير: لافروف يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة
خبير: لافروف يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة
نناقش في هذه الحلقة: لافروف: الناتو يريد الهيمنة على العالم؛ مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا؛ وساطة روسية بين سوريا وتركيا؛ الجيش الإسرائيلي يقتحم... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:11+0000
2022-12-01T15:11+0000
2022-12-01T15:11+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: لافروف يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة
خبير: لافروف يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حلف "الناتو" يقترب من حدود روسيا الاتحادية ويعزز من قدراته الهجومية، مشيرا إلى إجراء دول الحلف تدريبات عسكرية يتم فيها الإعلان أن روسيا "دولة عدوة"، وأن هذه الإجراءات تمثل خرقا لجميع المعاهدات.وخلال حديث لـ"حصاد الأسبوع"، قال الكاتب والمحلل السياسي، ناصر حماد، تعليقا على تصريحات لافروف:خبير عسكري: تنظيم "داعش" سيزيد من نشاطه المرحلة المقبلةأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) عن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وتعيين آخر جديد ليكون ثالث قائد للتنظيم في 2022، ما اعتبره محللون "يحدث هزة داخل التنظيم ويؤثر معنويا على الأفراد".حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي يحيى سليمان لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: لافروف يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة
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نناقش في هذه الحلقة: لافروف: الناتو يريد الهيمنة على العالم؛ مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا؛ وساطة روسية بين سوريا وتركيا؛ الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين والضفة الغربية؛ خطوة على طريق عودة العلاقات التركية المصرية؛ الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد سقف سعر الغاز الروسي عند 62 دولارا للبرميل.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن حلف "الناتو" يقترب من حدود روسيا الاتحادية ويعزز من قدراته الهجومية، مشيرا إلى إجراء دول الحلف تدريبات عسكرية يتم فيها الإعلان أن روسيا "دولة عدوة"، وأن هذه الإجراءات تمثل خرقا لجميع المعاهدات.
وخلال حديث لـ"حصاد الأسبوع"، قال الكاتب والمحلل السياسي، ناصر حماد، تعليقا على تصريحات لافروف:
"كلام لافروف يدل على أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقبل وجود أقطاب أخرى في العالم، ولا تريد تغيير سياستها التي تعتمد الهيمنة وفرض سياستها على بقية الدول كما تفعل حاليا مع الاتحاد الأوروبي الذي أصبح بيت الطاعة لواشنطن التي بمشاركة الكيان الصهيوني تتخذ القرارات، وهذا يعني أن الأمن والسلام العالمي انتهى، والثمن الأكبر ستدفعه روسيا كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية عندما عبدوا بدمائهم الطريق إلى حرية العالم".
خبير عسكري: تنظيم "داعش" سيزيد من نشاطه المرحلة المقبلة
أعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) عن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وتعيين آخر جديد ليكون ثالث قائد للتنظيم في 2022، ما اعتبره محللون "يحدث هزة داخل التنظيم ويؤثر معنويا على الأفراد".
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي يحيى سليمان لـ"حصاد الأسبوع":
"هذا يدل على أن هناك تناقضا بين أطراف القيادة في "داعش"، والذي حصل يدل على أن التنظيم مرتكب، وسيتجع إلى استراتيجة قادمة أكثر عنفا من خلال زيادة ضرباته هنا وهناك".
التفاصيل في الملف الصوتي...