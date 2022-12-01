https://sputnikarabic.ae/20221201/رئيسي-الأعداء-أخطأوا-وظنوا-أن-بإمكانهم-الوصول-إلى-أهدافهم-عبر-الإرهاب-وأعمال-الشغب-في-إيران-1070732001.html

رئيسي: الأعداء أخطأوا وظنوا أن بإمكانهم الوصول إلى أهدافهم عبر الإرهاب وأعمال الشغب في إيران

رئيسي: الأعداء أخطأوا وظنوا أن بإمكانهم الوصول إلى أهدافهم عبر الإرهاب وأعمال الشغب في إيران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس أن "الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته". 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T12:34+0000

2022-12-01T12:34+0000

2022-12-01T12:34+0000

إيران

أخبار إيران

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وشدد رئيسي، خلال افتتاحه لمشروع كبير لإيصال المياه إلى مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران، على أهمية وحدة أبناء الأمة في وجه الأعداء، مؤكدا أن "الشيعة والسنة يعيشون معا في هذه المنطقة ويقفون ضد الأعداء"، حسب قناة العالم.وأشار إلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران، موضحا أن "الأعداء أخطأوا مرة أخرى في حساباتهم ظنا منهم أنه يمكنهم الوصول إلى أهدافهم عبر الإرهاب وأعمال الشغب محاولين إيقاف عجلة التقدم في البلاد".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى"قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

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