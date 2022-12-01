https://sputnikarabic.ae/20221201/زراعة-الذهب-الأحمر-تبدأ-بالانتشار-في-سوريا-1070725559.html

زراعة "الذهب الأحمر" تبدأ بالانتشار في سوريا

زراعة "الذهب الأحمر" تبدأ بالانتشار في سوريا

ينكب "ابو حيان" بهدوء وحذر، على قطاف أزهار نبتة الزعفران، في حقله الكائن بمنطقة مسكنة جنوب مدينة حمص وسط سوريا. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

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يقول المزارع الذي ترتسم على وجهه علامات الرضا بعد نجاح تجربته الجديدة التي أطلقها ضمن مشروع تنموي صغير: "طرح علي مشروع لزراعة الزعفران، كونه مربح فقررت زراعته، بعد التأكد من أن التربة في ارضي صالحة، فعملت وفق توصيات (اتحاد غرف الزراعة) السورية، وقمت بفلاحة الأرض وزرعت بشكل مبدئي حوالي 10 آلاف بصلة".المزارع أحمد بوظان، المكنى بـ أبو حيان، قال لـ "سبوتنيك" أن زراعة الزعفران الذي يسمى أيضا بـ "الذهب الأحمر" و"زهرة السعادة"، هو من الزراعات الواعدة في سورية، وبدأت تنتشر مؤخرا نظراً لتوافر البيئة المناسبة لنموه بمواصفات إنتاجية موثوقة ووافرة، سواء على مساحات واسعة، أو ضمن حيازات صغيرة، مؤكدا أن استثماره يعطي ثلاثة أضعاف رأس المال كل عام.ويعد الزعفران من أقدم وأغلى التوابل في العالم حيث يباع بالغرام كالذهب، ويتطلّب إنتاجه جهداً وصبراً طوال السنة، إذ يجب على المزارعين حصد الأقلام الرقيقة من كل زهرة بأيديهم. بعد ذلك يعالجونها لإخراج الطعم من الزعفران.ويتطلب الحصول على غرام واحد من الزعفران المجفّف، قطف حوالي 150 زهرة واستخراجه منها.ويعمل اتحاد الغرف الزراعية في سوريا، وبالتنسيق مع كل الغرف الزراعية في المحافظات وبالتعاون مع جامعة البعث، على إنتاج كورمات (بصيلات) بمواصفات إنتاجية موثوقة ومضمونة، لبيعهاللمزارعين، حيث وصل عددهم إلى 94 مزارعاً منتجاً للبصيلات على مستوى سوريا، وتتم متابعتهم عبرفريق فني بشكل دائم، إضافة لإقامة ورشات تدريبية حقليةللمزارعين.مستشار غرف الزراعة السورية، الدكتور عبد المسيح دعيج، قال لـ"سبوتنيك" أن: "حقل الزعفران في منطقة مسكنة جنوب حمص من التجارب النوعية الرائدة" من حيث الإنبات والإزهار، وهو مؤشر جديد على نجاح زراعته بحمص، بشكل خاص وسوريا بشكل عام لافتاً إلى أن زراعة الزعفران من الزراعات النوعية والواعدة في البلاد".ويؤكد المستشار أن نسبة الإنبات في تلك الحقول النموذجية تتراوح بين 98 إلى 100 %، مشيرا إلى أن المشروع ناجح، سواء أكان فرصة استثمارية من خلال ضخ مالي كبير، أو من خلال تنفيذ مشروع تنموي متناهي الصغر.. لنقل بدءا من بزراعة خمسة متر مربع في حديقة المنزل".لافتاً إلى أن اتحاد غرف الزراعة السورية، يشجع المزارعين على زراعة الزعفران، من خلال ندوات أو ورشات عمل مبيناً أن الاتحاد يلعب دور الوسيط بين المزارعين، من حيث بيع الكورمات المنتجة لدى مزارعين إلى آخرين يرغبون بالزراعة، مع ضمان حيويتها العالية، عبر التعاون مع جامعة البعث التي تقوم بدراسة و تحليل تلك الكورمات".ويؤكد مستشار اتحاد الغرف الزراعية السورية أن"التحاليل والتجارب، ‏التي أجريت في جامعة البعث على نوعية أزهار الزعفران في سوريا، أثبتت أنه من أفضل الأنواع على المستوى ‏العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20220608/لبنان-يقترح-تبني-زراعة-القمح-في-سوريا-وسهل-البقاع-لتحقيق-الاكتفاء-في-دول-الجوار-1063284691.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك