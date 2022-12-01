https://sputnikarabic.ae/20221201/قطر-تلغي-شرط-وجود-تذاكر-مباريات-المونديال-لدخول-البلاد-بداية-من-غدا-1070724060.html
قطر تلغي شرط وجود تذاكر مباريات المونديال لدخول البلاد بداية من غدا
قطر تلغي شرط وجود تذاكر مباريات المونديال لدخول البلاد بداية من غدا
أفادت وسائل إعلام قطرية أنه بداية من غدا الجمعة لن يشترط الدخول إلى البلاد وجود تذاكر لمباريات كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أنه سيكون باستطاعة الجماهير من... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:37+0000
2022-12-01T09:37+0000
2022-12-01T09:37+0000
منوعات
قطر
أخبار قطر اليوم
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وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنه اعتباراً من 2 ديسمبر حتى 23 ديسمبر، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة هيّا التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه "سيتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيّا".وأكدت أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في دخول البلاد التقديم عبر منصة هيا، حيث إنها متاحة حالياً للتقديم.ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أوضحت آلية الدخول عبر وجود حجز فندقي، ولحجز مكان الإقامة عبر زيارة موقع الإقامة الرسمي Qatar2022.qa/book، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال قطري.
https://sputnikarabic.ae/20221130/وزارة-السياحة-السعودية-تنفي-تقديم-المملكة-عرضا-رسميا-لاستضافة-كأس-العالم-1070689888.html
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منوعات, قطر, أخبار قطر اليوم
منوعات, قطر, أخبار قطر اليوم
قطر تلغي شرط وجود تذاكر مباريات المونديال لدخول البلاد بداية من غدا
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أفادت وسائل إعلام قطرية أنه بداية من غدا الجمعة لن يشترط الدخول إلى البلاد وجود تذاكر لمباريات كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أنه سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى البلاد عبر استخدام بطاقة هيا.
وبحسب صحيفة "الشرق
" القطرية كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنه اعتباراً من 2 ديسمبر حتى 23 ديسمبر، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة هيّا التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.
وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه "سيتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيّا".
وأكدت أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في دخول البلاد التقديم عبر منصة هيا، حيث إنها متاحة حالياً للتقديم.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أوضحت آلية الدخول عبر وجود حجز فندقي، ولحجز مكان الإقامة عبر زيارة موقع الإقامة الرسمي Qatar2022.qa/book، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال قطري.