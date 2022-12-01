https://sputnikarabic.ae/20221201/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-المشهد-اليمني-قاتم-لا-سلام-ولا-حرب-1070744809.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": المشهد اليمني "قاتم"... لا سلام ولا حرب

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": المشهد اليمني "قاتم"... لا سلام ولا حرب

قال منصور صالح، القيادي بالمجلس الانتقالي بجنوب اليمن، لا مجال في اليمن الآن إما سلام وإما حرب، ومع ذلك لا يزال المشهد قاتما. 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T17:22+0000

2022-12-01T17:22+0000

2022-12-01T17:22+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، السلام في ظل الوضع الحالي ووجود جماعة الحوثي (أنصار الله) غير ممكن، وكذلك الحرب ليست خيارا واردا بقوة، لأنه حتى اللحظة لا توجد لدى القوى اليمنية المناهضة للحوثي رغبة ولا قدرة لقتاله وحسم المعركة، في ظل وجود مشاريع أخرى لها، ترى أنها تمثل أولوية، ومنها السيطرة على الجنوب وضمان بقائه تحت الهيمنة.وأشار القيادي الجنوبي إلى أن"اليمن في وضعها الحالي، إما ستكون أمام سلام مذل تكتب بنوده مليشيا الحوثي، ولن تكون فيه قيمة لأي اتفاقات أو تفاهمات في ظل ما فرضته الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها من هيمنة مطلقة في معظم مناطق الشمال، أو سنكون أمام حرب ليس فيها مؤشرات واضحة لانتصار قوة على أخرى انتصارا نهائيا".وأكد صالح، أن الوضع في الجنوب يختلف بعض الشيء، فالسلام مع وجود ضمانات لاحترام تطلعات شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي، من شأنها أن تخلق استقرارا وتفسح المجال أمام عجلة البناء والتنمية، لكن يبدو أن القوى اليمنية مجتمعة ترى أن ليس من مصلحتها استقرار الجنوب ومنح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم.واستطرد: هناك قوى ترى في استمرار الوضع الراهن مغنما، وقوى أخرى وهي الفارة من مواجهة مليشيا الحوثي تريد الجنوب وطنا بديلا، ومع ذلك الجنوبيون ينشدون السلام العادل والمشرف ومستعدون للحرب طالما فرضت عليهم.وحذر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، أمس الأربعاء، من حرب مدمرة في اليمن، داعيا إلى وقف الاستفزازات.وقال ليندر كينغ، في تغريدة نشرها مكتب الشرق الأدنى في وزارة خارجية الولايات المتحدة على "تويتر"، إنه التقى في مسقط بنائب وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي ومسؤولين آخرين.وأشاد المبعوث الأمريكي بجهود عمان لدفع السلام باليمن.وشدد ليندركينغ على اغتنام الأطراف في اليمن هذه الفرصة ووقف الاستفزازات التي تدفع اليمن مرة أخرى إلى حرب مدمرة.وتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي في وقت تصاعد فيه القتال بين القوات الحكومية والحوثيين مجددا، بعد فشل تمديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر وانتهت في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221107/هل-يحظى-جنوب-اليمن-بمعيشة-أكثر-استقرارا-في-السنوات-الأخيرة-1069925745.html

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