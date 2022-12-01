عربي
لافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"
https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-روسيا-لم-تطالب-بإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-وموسكو-مستعدة-للاستماع-إلى-الجانب-الآخر-1070725470.html
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:03+0000
2022-12-01T10:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7a81717770801d16df30a6010532d20.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "عندما نتهم بأننا نطلب باستمرار نوعًا من المفاوضات لكسب الوقت، إذا جاز التعبير، من أجل حشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، فهذا مضحك وغير سار لأن الناس يكذبون، إنهم يكذبون بصراحة".وتابع لافروف بالقول: "لم نطلب أبدًا أي مفاوضات، لكننا قلنا دائمًا أنه إذا كان لدى شخص ما مصلحة في حل تفاوضي، فنحن مستعدون للاستماع".ولفت الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو منخرطون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ليس من الضروري القول بأن الناتو والولايات المتحدة لا يشاركان في هذه الحرب، فهم متورطون بشكل مباشر، حيث يقوم ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد على أراضيهم، في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc6f7848bc9d441b1b33910c73956ece.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر

10:03 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 01.12.2022)
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر.
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "عندما نتهم بأننا نطلب باستمرار نوعًا من المفاوضات لكسب الوقت، إذا جاز التعبير، من أجل حشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، فهذا مضحك وغير سار لأن الناس يكذبون، إنهم يكذبون بصراحة".
وتابع لافروف بالقول: "لم نطلب أبدًا أي مفاوضات، لكننا قلنا دائمًا أنه إذا كان لدى شخص ما مصلحة في حل تفاوضي، فنحن مستعدون للاستماع".
ولفت الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو منخرطون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ليس من الضروري القول بأن الناتو والولايات المتحدة لا يشاركان في هذه الحرب، فهم متورطون بشكل مباشر، حيث يقوم ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد على أراضيهم، في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"08:08 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала