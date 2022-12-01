https://sputnikarabic.ae/20221201/لافروف-روسيا-لم-تطالب-بإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-وموسكو-مستعدة-للاستماع-إلى-الجانب-الآخر-1070725470.html
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T10:03+0000
2022-12-01T10:03+0000
2022-12-01T10:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7a81717770801d16df30a6010532d20.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "عندما نتهم بأننا نطلب باستمرار نوعًا من المفاوضات لكسب الوقت، إذا جاز التعبير، من أجل حشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، فهذا مضحك وغير سار لأن الناس يكذبون، إنهم يكذبون بصراحة".وتابع لافروف بالقول: "لم نطلب أبدًا أي مفاوضات، لكننا قلنا دائمًا أنه إذا كان لدى شخص ما مصلحة في حل تفاوضي، فنحن مستعدون للاستماع".ولفت الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو منخرطون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ليس من الضروري القول بأن الناتو والولايات المتحدة لا يشاركان في هذه الحرب، فهم متورطون بشكل مباشر، حيث يقوم ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد على أراضيهم، في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065597297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc6f7848bc9d441b1b33910c73956ece.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وموسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر
10:03 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 01.12.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر.
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "عندما نتهم بأننا نطلب باستمرار نوعًا من المفاوضات لكسب الوقت، إذا جاز التعبير، من أجل حشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، فهذا مضحك وغير سار لأن الناس يكذبون، إنهم يكذبون بصراحة".
وتابع لافروف بالقول: "لم نطلب أبدًا أي مفاوضات، لكننا قلنا دائمًا أنه إذا كان لدى شخص ما مصلحة في حل تفاوضي، فنحن مستعدون للاستماع".
ولفت الوزير لافروف إلى أن الولايات المتحدة والناتو منخرطون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "ليس من الضروري القول بأن الناتو والولايات المتحدة لا يشاركان في هذه الحرب، فهم متورطون بشكل مباشر، حيث يقوم ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد على أراضيهم، في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".