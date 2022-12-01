https://sputnikarabic.ae/20221201/لوكاشينكو-أجهزة-الأمن-تلاحظ-نشاطا-عسكريا-ملحوظا-على-الحدود-1070720801.html
لوكاشينكو: أجهزة الأمن تلاحظ نشاطا عسكريا ملحوظا على الحدود
لوكاشينكو: أجهزة الأمن تلاحظ نشاطا عسكريا ملحوظا على الحدود
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمنية لاحظت زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود البلاد. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T08:19+0000
2022-12-01T08:19+0000
2022-12-01T08:19+0000
العالم
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قال لوكاشينكو خلال اجتماع مناقشة قضايا الدفاع والوضع العسكري والسياسي إن"جميع الأجهزة الأمنية تشير إلى زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود الدولة ولا سيما الحدود الأوكرانية، حيث تحاول على الأرجح جر قوات الدول الأعضاء في الناتو إلى الصراع".كما أشار لوكاشينكو إلى أن المعارضة التي هربت من البلاد تطالب بشكل متزايد بالاستيلاء على السلطة بالقوة وارتكاب أعمال إرهابية على أراضي بيلاروسيا، مؤكدا في حديثة على أن "بعضهم ليسوا مجرد خونة ولكنهم متطرفون حقيقيون وهم بالفعل يدعون علنًا دون تردد لشن ضربات على أهداف في بلدنا حتى أنهم نسوا أن أقاربهم يعيشون على أراضي بيلاروسيا".وكشف لوكاشينكو أن مينسك تمكنت من كبح جماح عدو محتمل من استخدام القوة العسكرية ضد بلاده، مضيفا أنه يجب مراقبة الوضع باستمرار ونرى ولا نفوت بأي حال من الأحوال الإشارات التي تشير إلى الاستعدادات المباشرة للعدوان على بلدنا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: أجهزة الأمن تلاحظ نشاطا عسكريا ملحوظا على الحدود
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمنية لاحظت زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود البلاد.
قال لوكاشينكو خلال اجتماع مناقشة قضايا الدفاع والوضع العسكري والسياسي إن"جميع الأجهزة الأمنية تشير إلى زيادة في عدد الاستفزازات بالقرب من حدود الدولة ولا سيما الحدود الأوكرانية، حيث تحاول على الأرجح جر قوات الدول الأعضاء في الناتو إلى الصراع".
كما أشار لوكاشينكو إلى أن المعارضة التي هربت من البلاد تطالب بشكل متزايد بالاستيلاء على السلطة بالقوة وارتكاب أعمال إرهابية على أراضي بيلاروسيا، مؤكدا في حديثة على أن "بعضهم ليسوا مجرد خونة ولكنهم متطرفون حقيقيون وهم بالفعل يدعون علنًا دون تردد لشن ضربات على أهداف في بلدنا حتى أنهم نسوا أن أقاربهم يعيشون على أراضي بيلاروسيا".
وكشف لوكاشينكو أن مينسك تمكنت من كبح جماح عدو محتمل من استخدام القوة العسكرية ضد بلاده، مضيفا أنه يجب مراقبة الوضع باستمرار ونرى ولا نفوت بأي حال من الأحوال الإشارات التي تشير إلى الاستعدادات المباشرة للعدوان على بلدنا.