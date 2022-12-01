https://sputnikarabic.ae/20221201/ماكرون-ينتقد-السياسة-التجارية-الأمريكية-ويصفها-بـالعدوانية-للغاية-للشركات-الفرنسية-1070717806.html
ماكرون ينتقد السياسة التجارية الأمريكية ويصفها بـ"العدوانية للغاية" للشركات الفرنسية
ماكرون ينتقد السياسة التجارية الأمريكية ويصفها بـ"العدوانية للغاية" للشركات الفرنسية
ذكرت هيئة الإذاعة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد السياسة التجارية الأمريكية في اجتماع مع المشرعين الأمريكيين. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T05:10+0000
2022-12-01T05:10+0000
2022-12-01T05:10+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون في غداء عمل مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين للشركة والمسؤولين الحكوميين في واشنطن: "إنها [سياسة] عدوانية للغاية لرجال الأعمال لدينا".ومن المقرر أن يتبع الاجتماع محادثات متوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال الرئيس الفرنسي عن قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو استثمار محلي أمريكي في إنتاج الطاقة وسياسة تعزيز الطاقة النظيفة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا: "ربما ستصلح مشكلتكم، لكنكم ستزيدون من مشكلتنا".وحث ماكرون الولايات المتحدة على الانخراط في تنسيق تجاري أوثق مع أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
ماكرون ينتقد السياسة التجارية الأمريكية ويصفها بـ"العدوانية للغاية" للشركات الفرنسية
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ذكرت هيئة الإذاعة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد السياسة التجارية الأمريكية في اجتماع مع المشرعين الأمريكيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ماكرون في غداء عمل مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين للشركة والمسؤولين الحكوميين في واشنطن: "إنها [سياسة] عدوانية للغاية لرجال الأعمال لدينا".
ومن المقرر أن يتبع الاجتماع محادثات متوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال الرئيس الفرنسي عن قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو استثمار محلي أمريكي في إنتاج الطاقة وسياسة تعزيز الطاقة النظيفة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا: "ربما ستصلح مشكلتكم، لكنكم ستزيدون من مشكلتنا".
وحث ماكرون الولايات المتحدة على الانخراط في تنسيق تجاري أوثق مع أوروبا.