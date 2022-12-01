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https://sputnikarabic.ae/20221201/واشنطن-تتفاوض-مع-دول-بالشرق-الأوسط-تستخدم-منظومة-ناسامز-لإرسالها-إلى-أوكرانيا-1070749879.html
واشنطن تتفاوض مع دول بالشرق الأوسط تستخدم منظومة "ناسامز" لإرسالها إلى أوكرانيا
واشنطن تتفاوض مع دول بالشرق الأوسط تستخدم منظومة "ناسامز" لإرسالها إلى أوكرانيا
قال الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، غريغ هايز، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T22:29+0000
2022-12-01T22:29+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن هايز قوله: "منظومة "ناسامز" منتشرة في الشرق الأوسط، وبعض حلفائها في الناتو، وكذلك الولايات المتحدة نفسها، يجرون حاليًا مفاوضات مع عدة دول في الشرق الأوسط تستخدم هذه المنظومة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا".وناسامز عبارة عن نظام دفاع صاروخي "أرض جو" من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل.
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

واشنطن تتفاوض مع دول بالشرق الأوسط تستخدم منظومة "ناسامز" لإرسالها إلى أوكرانيا

22:29 GMT 01.12.2022
© Photo / Telegram / The Donbas People's Militiaضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Photo / Telegram / The Donbas People's Militia
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، غريغ هايز، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يجرون محادثات مع عدد من دول الشرق الأوسط لإرسال منظومة "ناسامز" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن هايز قوله: "منظومة "ناسامز" منتشرة في الشرق الأوسط، وبعض حلفائها في الناتو، وكذلك الولايات المتحدة نفسها، يجرون حاليًا مفاوضات مع عدة دول في الشرق الأوسط تستخدم هذه المنظومة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا".
وناسامز عبارة عن نظام دفاع صاروخي "أرض جو" من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل.
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