https://sputnikarabic.ae/20221201/6-دول-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1070741661.html
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
يتم تصنيف قوة الجيوش اعتمادا على ما تملكه من أسلحة مختلفة من بينها الدبابات، التي تشمل الدبابات الخفيفة ودبابات القتال الرئيسية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:46+0000
2022-12-01T15:46+0000
2022-12-01T15:46+0000
انفوجرافيك
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ويختلف حجم ما تملكه كل دول في العالم من قوة دبابات، ويشمل ذلك 6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم في مقدمتها روسيا، بينما تمتلك دولة سورينام، في أمريكا الجنوبية، أصغر قوة دبابات في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
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يتم تصنيف قوة الجيوش اعتمادا على ما تملكه من أسلحة مختلفة من بينها الدبابات، التي تشمل الدبابات الخفيفة ودبابات القتال الرئيسية.
ويختلف حجم ما تملكه كل دول في العالم من قوة دبابات، ويشمل ذلك 6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم في مقدمتها روسيا، بينما تمتلك دولة سورينام، في أمريكا الجنوبية، أصغر قوة دبابات في العالم.