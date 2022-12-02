عربي
موسكو: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان لكن العمل لم يبدأ بعد
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/أرقام-قياسية-في-اليوم-الـ12-من-كأس-العالم-1070753355.html
أرقام قياسية في اليوم الـ12 من كأس العالم
أرقام قياسية في اليوم الـ12 من كأس العالم
شهد يوم أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم تسجيل أرقام قياسية جديدة في البطولة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:30+0000
2022-12-02T07:30+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070749421_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_6c423902e2865b311326185de851fb4a.jpg
وجرى في هذا اليوم 4 لقاءات جمعت منتخبات كندا مع المغرب وكرواتيا مع بلجيكا، بالإضافة للقائي اليابان وأستراليا وكوستاريكا مع ألمانيا.وتغلب منتخب اليابان على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، كما وتغلبت ألمانيا على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين، وتغلب المغرب على كندا بهدفين لهدف وتعادلت كرواتيا وبلجيكا سلبا من دون أهداف.ليتم تسجيل عدد من الأرقام القياسية في هذه الجولة، حيث أصبح هدف المغربي حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30 دقائق) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية (30.66 متراً) كذلك في تاريخ البطولة منذ مونديال 1966.وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ نيجيريا في مونديال 1998. كما بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في أكثر من نسخةٍ من كأس العالم، حيث سجل في مونديال 2018 و2022.وودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور المجموعات لثاني نسخة على التوالي الأولى في "مونديال 2018" بعد أن كان قد تأهل من دور المجموعات الأول في 16 نسخة على التوالي قبل ذلك.وللمرة الأولى تنهي اليابان دور المجموعات متصدرةً مجموعتها منذ 2002، وبرأسية ألفارو موراتا سجلت إسبانيا أول هدف رأسي في كأس العالم منذ هدف كارليس بويول في مونديال 2010، وأصبح موراتا ثاني لاعب إسباني يسجل في أول 3 مباريات له بكأس العالم بعد تيلمو زارا في مونديال 1950.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070749421_135:0:1363:921_1920x0_80_0_0_8dc9d74a9da5da4c906b5885f64bbb47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

أرقام قياسية في اليوم الـ12 من كأس العالم

07:30 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / Jewel SAMADفرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022
فرحة لاعبي المنتخب الياباني بعد الفوز على إسبانيا والتأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Jewel SAMAD
تابعنا عبرTelegram
شهد يوم أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم تسجيل أرقام قياسية جديدة في البطولة.
وجرى في هذا اليوم 4 لقاءات جمعت منتخبات كندا مع المغرب وكرواتيا مع بلجيكا، بالإضافة للقائي اليابان وأستراليا وكوستاريكا مع ألمانيا.
وتغلب منتخب اليابان على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، كما وتغلبت ألمانيا على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين، وتغلب المغرب على كندا بهدفين لهدف وتعادلت كرواتيا وبلجيكا سلبا من دون أهداف.
ليتم تسجيل عدد من الأرقام القياسية في هذه الجولة، حيث أصبح هدف المغربي حكيم زياش أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30 دقائق) والهدف الأبعد مسافةً للمنتخبات العربية (30.66 متراً) كذلك في تاريخ البطولة منذ مونديال 1966.
وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ نيجيريا في مونديال 1998. كما بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في أكثر من نسخةٍ من كأس العالم، حيث سجل في مونديال 2018 و2022.
وودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور المجموعات لثاني نسخة على التوالي الأولى في "مونديال 2018" بعد أن كان قد تأهل من دور المجموعات الأول في 16 نسخة على التوالي قبل ذلك.
وللمرة الأولى تنهي اليابان دور المجموعات متصدرةً مجموعتها منذ 2002، وبرأسية ألفارو موراتا سجلت إسبانيا أول هدف رأسي في كأس العالم منذ هدف كارليس بويول في مونديال 2010، وأصبح موراتا ثاني لاعب إسباني يسجل في أول 3 مباريات له بكأس العالم بعد تيلمو زارا في مونديال 1950.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала