https://sputnikarabic.ae/20221202/أوزيل-يظهر-في-قطر-ومشجعو-ألمانيا-يشتبكون-مع-رافعي-صورته-1070764053.html

أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته

أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، لمشجعين ألمان غاضبين من صور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، التي رفعها مشجعون عرب في... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T10:27+0000

2022-12-02T10:27+0000

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عن دعمها للنجم المعتزل، والذي عانى في وقت سابق من عنصرية الغرب بسبب أصوله المسلمة وبسبب دعمه لمسلمي الإيغور، وهو ما استفز الجماهير الألمانية التي بدت عدائية وغاضبة، إذ حاول البعض تمزيقها، كما قاموا بحركات مهينة وغير لائقة للجماهير العربية، ما أدى إلى بعض الاشتباكات.ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن عدداً من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل، وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: "رفضاً لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".من جانبه، نشر أوزيل صورة له من مدرجات أحد ملاعب المونديال مُعلّقا "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".ويشار إلى أن أوزيل قرر في يوليو/تموز 2018 اعتزال اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت" بسبب أصوله التركية.فيما خرج المنتخب الألماني من المونديال، الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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