أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته
© AFP 2022 / JOE KLAMAR أوزيل لاعب المنتخب الألماني
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، لمشجعين ألمان غاضبين من صور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، التي رفعها مشجعون عرب في المدرجات، الخميس.
وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عن دعمها للنجم المعتزل، والذي عانى في وقت سابق من عنصرية الغرب بسبب أصوله المسلمة وبسبب دعمه لمسلمي الإيغور، وهو ما استفز الجماهير الألمانية التي بدت عدائية وغاضبة، إذ حاول البعض تمزيقها، كما قاموا بحركات مهينة وغير لائقة للجماهير العربية، ما أدى إلى بعض الاشتباكات.
البرازيلي لوكاس سترابكو يوثق غضب جماهير المانيا من صورة اللاعب المسلم اوزيل وومحاولات تمزيقها و الاشتباك مع الجماهير بعد نهاية المباراه . pic.twitter.com/JzRvJxtUJl— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 1, 2022
ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن عدداً من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل، وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: "رفضاً لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".
من جانبه، نشر أوزيل صورة له من مدرجات أحد ملاعب المونديال مُعلّقا "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".
Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm— Mesut Özil (@M10) December 1, 2022
ويشار إلى أن أوزيل قرر في يوليو/تموز 2018 اعتزال اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت" بسبب أصوله التركية.
فيما خرج المنتخب الألماني من المونديال، الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.