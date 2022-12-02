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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/أوزيل-يظهر-في-قطر-ومشجعو-ألمانيا-يشتبكون-مع-رافعي-صورته-1070764053.html
أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته
أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته
انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، لمشجعين ألمان غاضبين من صور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، التي رفعها مشجعون عرب في... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T10:27+0000
2022-12-02T10:27+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عن دعمها للنجم المعتزل، والذي عانى في وقت سابق من عنصرية الغرب بسبب أصوله المسلمة وبسبب دعمه لمسلمي الإيغور، وهو ما استفز الجماهير الألمانية التي بدت عدائية وغاضبة، إذ حاول البعض تمزيقها، كما قاموا بحركات مهينة وغير لائقة للجماهير العربية، ما أدى إلى بعض الاشتباكات.ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن عدداً من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل، وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: "رفضاً لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".من جانبه، نشر أوزيل صورة له من مدرجات أحد ملاعب المونديال مُعلّقا "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".ويشار إلى أن أوزيل قرر في يوليو/تموز 2018 اعتزال اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت" بسبب أصوله التركية.فيما خرج المنتخب الألماني من المونديال، الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

أوزيل يظهر في قطر ومشجعو ألمانيا يشتبكون مع رافعي صورته

10:27 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR أوزيل لاعب المنتخب الألماني
أوزيل لاعب المنتخب الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل، لمشجعين ألمان غاضبين من صور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، التي رفعها مشجعون عرب في المدرجات، الخميس.
وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عن دعمها للنجم المعتزل، والذي عانى في وقت سابق من عنصرية الغرب بسبب أصوله المسلمة وبسبب دعمه لمسلمي الإيغور، وهو ما استفز الجماهير الألمانية التي بدت عدائية وغاضبة، إذ حاول البعض تمزيقها، كما قاموا بحركات مهينة وغير لائقة للجماهير العربية، ما أدى إلى بعض الاشتباكات.
ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن عدداً من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل، وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: "رفضاً لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".
من جانبه، نشر أوزيل صورة له من مدرجات أحد ملاعب المونديال مُعلّقا "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريباً مرة أخرى".
ويشار إلى أن أوزيل قرر في يوليو/تموز 2018 اعتزال اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت" بسبب أصوله التركية.
فيما خرج المنتخب الألماني من المونديال، الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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