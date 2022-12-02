https://sputnikarabic.ae/20221202/أول-دولة-تستبدل-الإنجليزية-بـ625-لغة-محليّة-1070751478.html
أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة
أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة
قررت السلطات النيجيريا استبدال الإنجليزية كلغة للتدريس في المدارس الابتدائية في البلاد، بنحو 625 لغة محلية. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T05:14+0000
2022-12-02T05:14+0000
2022-12-02T05:14+0000
مجتمع
تعليم
اللغة الإنجليزية
نيجيريا
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وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن وزير التربية النيجيري أدامو أدامو، قوله إن حكومة البلاد وافقت على قرار بالشروع في اعتماد اللغات المحلية كلغات للتعليم بدلا من الإنجليزية.وأشار إلى أنه بعد الاستخدام الحصري للغات المحلية خلال السنوات الست الأولى من المدرسة ، سيتم دمج اللغة الأم مع اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.وأضاف أن:"الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استخدام جميع اللغات النيجيرية"، مشيرا إلى أنه "هناك حوالي 625 لغة محلية في نيجيريا، وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بجميع المناطق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, تعليم, اللغة الإنجليزية, نيجيريا
مجتمع, تعليم, اللغة الإنجليزية, نيجيريا
أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة
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قررت السلطات النيجيريا استبدال الإنجليزية كلغة للتدريس في المدارس الابتدائية في البلاد، بنحو 625 لغة محلية.
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن وزير التربية النيجيري أدامو أدامو، قوله إن حكومة البلاد وافقت على قرار بالشروع في اعتماد اللغات المحلية كلغات للتعليم بدلا من الإنجليزية.
وقال الوزير النيجيري:" منذ الست سنوات الأولى من المدرسة يجب أن تكون باللغة الأم. حيث ما يكون التلميذ، فإن لغة المجتمع المضيف هي ما سيتم استخدامه".
وأشار إلى أنه بعد الاستخدام الحصري للغات المحلية خلال السنوات الست الأولى من المدرسة ، سيتم دمج اللغة الأم مع اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.
وتابع "نظريا، تبدأ هذه السياسة من اليوم، لكن استخدام اللغة الأم حصري، يحتاج إلى وقت لتطوير المواد والحصول على المعلمين وما إلى ذلك".
وأضاف أن:"الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استخدام جميع اللغات النيجيرية"، مشيرا إلى أنه "هناك حوالي 625 لغة محلية في نيجيريا، وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بجميع المناطق".