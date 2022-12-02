إسرائيل تنهي مناورة عسكرية لمحاكاة الحرب مع "حزب الله".. فيديو
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
أنهى الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مناورة عسكرية لمحاكاة الحرب على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني.
وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أن قواته العسكرية أنهت مناورة عسكرية ضخمة استمرت 5 أيام لمحاكاة اندلاع قتال مفاجئ على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني، والحرب متعددة الجبهات، خاصة على الجبهة الداخلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 99 العسكرية التي تم إنشاؤها في العام 2020 ، والتي تضم بين تشكيلاتها العديد من ألوية المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الخاصة، قد أنهت مناورتها العسكرية الأولى والتي امتدت لخمسة أيام كاملة.
"התרגיל היווה הזדמנות חשובה וייחודית למבצע ולשפר את יכולות האוגדה בצורה משולבת בכל הרמות".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 1, 2022
תרגיל האוגדה הראשון מאז הקמתה של עוצבת 'הבזק' - תרגיל 'רוח הבזק' הגיע לסיומו >>>https://t.co/dwWCkcMgYA pic.twitter.com/2C2DLhSm04
وأوضح الجيش أن المناورة التي جاءت تحت عنوان "روح البرق" قد شهدت محاكاة للحرب على عدة جبهات، استعدادا للحرب في أي وقت، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، وأن قواته العسكري قد أجرت تدريبا للتعاطي مع التحديات والأحداث المفاجئة على جبهات قتالية مختلفة في نفس الوقت، مع تركيز القوات العسكرية الإسرائيلي على التصدي لهجوم حدودي أثناء نقل معدات لوجستية.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي بأن التدريب العسكري للفرقة التي أنشأت حديثا وهي "الفرقة 99" يكمل العملية العسكرية التي تجعلها جاهزة للعمل في أي حرب مستقبلية ضد حزب الله اللبناني، أو أي جماعات أخرى مدعومة من إيران.
وفي السياق نفسه، اختتم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، الأربعاء الماضي، تدريبا عسكريا يحاكي هجوما على المنشآت النووية في إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في بيان: "اختتمت سلسة من المناورات المشتركة للجيش الإسرائيلي والأمريكي، والتي حاكت سيناريوهات مختلفة في التعامل مع التهديدات الناشئة في المنطقة".
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2022
أختتمت سلسة من المناورات المشتركة لجيش الدفاع والجيش الأمريكي، والتي حاكت سيناريوهات مختلفة في التعامل مع التهديدات الناشئة في المنطقة.
لقد انطلقت المناورات في عملية تخطيط مشتركة لتقوم أمس أربع طائرات "أدير" (F-35i) بمرافقة أربع مقاتلات أمريكية (F-15) في سماء البلاد pic.twitter.com/nbyedjFQ4K
وتابع "انطلقت المناورات في عملية تخطيط مشتركة لتقوم أمس (الثلاثاء) أربع طائرات "أدير" (F-35i) بمرافقة أربع مقاتلات أمريكية (F-15) في سماء البلاد".
وأضاف: "أما اليوم (الأربعاء) فأجرى سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأمريكي مناورة التزود بالوقود جوًا، من خلال طائرة تزويد وقود أمريكية عملاقة من طراز "KC-10" التي قامت بتزويد عدة طائرات مقاتلة من طراز "سوفا" (F-16) بالوقود".
وقال إن سلاح الجو الإسرائيلي تمرن على خطة عملياتية بعيدة المدى "كما أجرت هيئة الاستخبارات (العسكرية الإسرائيلية) تدريب واسع النطاق حاكى معركة بمواجهة دول في دائرة التهديد الثالثة واختبرت قدرات جمع المعلومات وتحليلها وبلورة الأهداف وتمكين وصول إلى المعلومات الاستخباراتية الى القوات العملياتية".