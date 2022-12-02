https://sputnikarabic.ae/20221202/اكتشاف-لوح-حجري-قديم-يرجع-تاريخه-إلى-أسرة-تشينغ-شمالي-الصين-1070751649.html
اكتشاف لوح حجري قديم يرجع تاريخه إلى "أسرة تشينغ" شمالي الصين
اكتشاف لوح حجري قديم يرجع تاريخه إلى "أسرة تشينغ" شمالي الصين
اكتشفت السلطات المحلية في مقاطعة خبي شمالي الصين لوحا حجريا يرجع تاريخه إلى عهد أسرة تشينغ (1644-1911). 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T06:10+0000
2022-12-02T06:10+0000
2022-12-02T06:10+0000
مجتمع
اكتشاف أثري
الصين
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وقالت مديرية حماية الآثار الثقافية في محافظة بايشيانغ بالمقاطعة، إن اللوح الحجر الأزرق الذي عُثر عليه يبلغ ارتفاعه 193 سم وعرضه 68 سم وسمكه 25 سم. ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن اللوح يحتوي على نقش مؤلف من 559 رمزاً تصف عمليات التجديد التي شملت أحد الجسور في عام 1803 والمشهد المحلي في ذلك الوقت.وأشار قنغ إلى أن هذا الاكتشاف يوفر رؤية قيمة لدراسة تغيرات الأنهار والمشهد الثقافي لبايشيانغ، لافتاً إلى نقل اللوح إلى المعهد للحفاظ عليه بشكل أفضل.
https://sputnikarabic.ae/20220728/اكتشاف-أحافير-حيوانات-هيباريون-تعود-لـ8-ملايين-عام-في-الصين-1065691543.html
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مجتمع, اكتشاف أثري, الصين
مجتمع, اكتشاف أثري, الصين
اكتشاف لوح حجري قديم يرجع تاريخه إلى "أسرة تشينغ" شمالي الصين
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اكتشفت السلطات المحلية في مقاطعة خبي شمالي الصين لوحا حجريا يرجع تاريخه إلى عهد أسرة تشينغ (1644-1911).
وقالت مديرية حماية الآثار الثقافية في محافظة بايشيانغ بالمقاطعة، إن اللوح الحجر الأزرق الذي عُثر عليه يبلغ ارتفاعه 193 سم وعرضه 68 سم وسمكه 25 سم.
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن اللوح يحتوي على نقش مؤلف من 559 رمزاً تصف عمليات التجديد التي شملت أحد الجسور في عام 1803 والمشهد المحلي في ذلك الوقت.
وقال قنغ شياو نينغ، مدير معهد حماية الآثار الثقافية في بايشيانغ، إن اللوح يوفر معلومات مباشرة تساهم في فهم الظروف الهيدرولوجية القديمة المحلية.
وأشار قنغ إلى أن هذا الاكتشاف يوفر رؤية قيمة لدراسة تغيرات الأنهار والمشهد الثقافي لبايشيانغ، لافتاً إلى نقل اللوح إلى المعهد للحفاظ عليه بشكل أفضل.