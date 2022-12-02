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https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-صواريخ-ستينغر-لفنلندا-بقيمة-380-مليون-دولار-1070751257.html
الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "ستينغر" لفنلندا بقيمة 380 مليون دولار
الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "ستينغر" لفنلندا بقيمة 380 مليون دولار
ذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية أقرت بيع صواريخ "ستينغر" لفنلندا، في صفقة قيمتها 380 مليون دولار. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T04:47+0000
2022-12-02T04:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فلندا
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة على الإنترنت: "وافقت وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع حكومة فنلندا صواريخ "ستينغر- إف إي إم 92” المحمولة، واختبارها ونقل كافة معداتها ذات الصلة مقابل 380 مليون دولار".وبيّنت أن فنلندا اشترطت الحصول على 350 صاروخا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, فلندا
الولايات المتحدة الأمريكية, فلندا

الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "ستينغر" لفنلندا بقيمة 380 مليون دولار

04:47 GMT 02.12.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022
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ذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية أقرت بيع صواريخ "ستينغر" لفنلندا، في صفقة قيمتها 380 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة على الإنترنت: "وافقت وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع حكومة فنلندا صواريخ "ستينغر- إف إي إم 92” المحمولة، واختبارها ونقل كافة معداتها ذات الصلة مقابل 380 مليون دولار".
وبيّنت أن فنلندا اشترطت الحصول على 350 صاروخا.
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