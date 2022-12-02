https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تشهد-افتتاح-أضخم-مصنع-للروبوتات-على-أرضها-أوتوماتيكي-بالكامل-1070777023.html

الصين تشهد افتتاح أضخم مصنع للروبوتات على أرضها... "أوتوماتيكي بالكامل"

الصين تشهد افتتاح أضخم مصنع للروبوتات على أرضها... "أوتوماتيكي بالكامل"

افتتحت شركة سويسرية عملاقة للتكنولوجيا رسميا، اليوم الجمعة، أضخم مصنع لتصنيع الروبوتات ‏في شنغهاي بالصين، والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل، حيث "تصنّع... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T14:56+0000

2022-12-02T14:56+0000

2022-12-02T14:56+0000

الصين

مجتمع

منوعات

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وقالت شركة "إيه بي بي" السويسرية إن المصنع الضخم الواقع في منطقة بودونغ الجديدة هو أكبر قاعدة للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والتصنيع والتطبيق للشركة في جميع أنحاء العالم، ويشتمل على استثمار بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وتم تشييده على مساحة 67 ألف متر مربع، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأشارت الشركة السويسرية إلى أن مصنعها الجديد، وهو واحد من بين 3 في العالم، سيدعم العملاء في آسيا تحديدا.وقال رئيس قسم الروبوتات بشركة "إيه بي بي" في الصين، ليانج روي، إنها ستستفيد من قدرة المصنع الأكبر وتقنيات التصنيع الأكثر تقدما ومرونة، لتقديم خدمة أفضل للسوق الصيني وسوق آسيا والمحيط الهادئ عموما.وأوضحت شركة "إيه بي بي" السويسرية في بيانها أنه لا توجد خطوط تجميع تقليدية ثابتة داخل مصنعها الضخم، ولكن بدلا منها هناك خلايا إنتاج معيارية مرنة متصلة رقميا ومتصلة بالشبكة، وتخدمها روبوتات متنقلة ذكية مستقلة.وتابعت أن الأنظمة الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المصنع الجديد تتولى مهام، مثل فك البراغي والتجميع ومعالجة المواد، وإراحة الأشخاص من هذه المهام، وتمكين المزيد من الأعمال المجزية.وتتوقع شركة "إيه بي بي" السويسرية أن ينمو سوق الروبوت العالمي، من 80 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي، إلى 130 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2025.وتعد الصين أكبر سوق في العالم للروبوتات الصناعية، إذ وصل إنتاجها إلى حوالي 366 ألف وحدة في عام 2021، بما يشكل زيادة 10 أضعاف عن عام 2015، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

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