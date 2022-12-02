عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تشهد-افتتاح-أضخم-مصنع-للروبوتات-على-أرضها-أوتوماتيكي-بالكامل-1070777023.html
الصين تشهد افتتاح أضخم مصنع للروبوتات على أرضها... "أوتوماتيكي بالكامل"
الصين تشهد افتتاح أضخم مصنع للروبوتات على أرضها... "أوتوماتيكي بالكامل"
افتتحت شركة سويسرية عملاقة للتكنولوجيا رسميا، اليوم الجمعة، أضخم مصنع لتصنيع الروبوتات ‏في شنغهاي بالصين، والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل، حيث "تصنّع... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:56+0000
2022-12-02T14:56+0000
الصين
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/07/1058146106_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_109b51bc1c86b961480ffc19cf5f5de2.jpg
وقالت شركة "إيه بي بي" السويسرية إن المصنع الضخم الواقع في منطقة بودونغ الجديدة هو أكبر قاعدة للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والتصنيع والتطبيق للشركة في جميع أنحاء العالم، ويشتمل على استثمار بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وتم تشييده على مساحة 67 ألف متر مربع، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأشارت الشركة السويسرية إلى أن مصنعها الجديد، وهو واحد من بين 3 في العالم، سيدعم العملاء في آسيا تحديدا.وقال رئيس قسم الروبوتات بشركة "إيه بي بي" في الصين، ليانج روي، إنها ستستفيد من قدرة المصنع الأكبر وتقنيات التصنيع الأكثر تقدما ومرونة، لتقديم خدمة أفضل للسوق الصيني وسوق آسيا والمحيط الهادئ عموما.وأوضحت شركة "إيه بي بي" السويسرية في بيانها أنه لا توجد خطوط تجميع تقليدية ثابتة داخل مصنعها الضخم، ولكن بدلا منها هناك خلايا إنتاج معيارية مرنة متصلة رقميا ومتصلة بالشبكة، وتخدمها روبوتات متنقلة ذكية مستقلة.وتابعت أن الأنظمة الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المصنع الجديد تتولى مهام، مثل فك البراغي والتجميع ومعالجة المواد، وإراحة الأشخاص من هذه المهام، وتمكين المزيد من الأعمال المجزية.وتتوقع شركة "إيه بي بي" السويسرية أن ينمو سوق الروبوت العالمي، من 80 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي، إلى 130 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2025.وتعد الصين أكبر سوق في العالم للروبوتات الصناعية، إذ وصل إنتاجها إلى حوالي 366 ألف وحدة في عام 2021، بما يشكل زيادة 10 أضعاف عن عام 2015، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/07/1058146106_0:33:2048:1569_1920x0_80_0_0_0934913bcd704225e0657364a8fa50b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, مجتمع, منوعات
الصين, مجتمع, منوعات

الصين تشهد افتتاح أضخم مصنع للروبوتات على أرضها... "أوتوماتيكي بالكامل"

14:56 GMT 02.12.2022
© Photo / roscosmos.ru روبوت "تيليدرويد"
 روبوت تيليدرويد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
روبوت "تيليدرويد"
© Photo / roscosmos.ru
تابعنا عبرTelegram
افتتحت شركة سويسرية عملاقة للتكنولوجيا رسميا، اليوم الجمعة، أضخم مصنع لتصنيع الروبوتات ‏في شنغهاي بالصين، والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل، حيث "تصنّع الروبوتات ‏روبوتات"، بحسب بيان لها.‏
وقالت شركة "إيه بي بي" السويسرية إن المصنع الضخم الواقع في منطقة بودونغ الجديدة هو أكبر قاعدة للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والتصنيع والتطبيق للشركة في جميع أنحاء العالم، ويشتمل على استثمار بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وتم تشييده على مساحة 67 ألف متر مربع، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وأشارت الشركة السويسرية إلى أن مصنعها الجديد، وهو واحد من بين 3 في العالم، سيدعم العملاء في آسيا تحديدا.
وقال رئيس قسم الروبوتات بشركة "إيه بي بي" في الصين، ليانج روي، إنها ستستفيد من قدرة المصنع الأكبر وتقنيات التصنيع الأكثر تقدما ومرونة، لتقديم خدمة أفضل للسوق الصيني وسوق آسيا والمحيط الهادئ عموما.
وأوضحت شركة "إيه بي بي" السويسرية في بيانها أنه لا توجد خطوط تجميع تقليدية ثابتة داخل مصنعها الضخم، ولكن بدلا منها هناك خلايا إنتاج معيارية مرنة متصلة رقميا ومتصلة بالشبكة، وتخدمها روبوتات متنقلة ذكية مستقلة.
وتابعت أن الأنظمة الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المصنع الجديد تتولى مهام، مثل فك البراغي والتجميع ومعالجة المواد، وإراحة الأشخاص من هذه المهام، وتمكين المزيد من الأعمال المجزية.
وتتوقع شركة "إيه بي بي" السويسرية أن ينمو سوق الروبوت العالمي، من 80 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي، إلى 130 مليار دولار أمريكي مع حلول عام 2025.
وتعد الصين أكبر سوق في العالم للروبوتات الصناعية، إذ وصل إنتاجها إلى حوالي 366 ألف وحدة في عام 2021، بما يشكل زيادة 10 أضعاف عن عام 2015، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала