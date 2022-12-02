حادث جديد لمقاتلة "إف 35" الأمريكية يلقي الضوء على أخطائها وكوارثها المتكررة
11:53 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 02.12.2022)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
© AP Photo / Steve Helber
أفادت تقارير بأن مقاتلة شبحية من طراز F-35B تعرضت لحادث أثناء هبوطها على مدرج قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان.
وتُظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل، الخميس، الطائرة وهي تتأرجح أثناء سيرها على المدرج قبل أن ينفصل إطارها الأمامي وتنكفئ على مقدمتها فوق مدرج المطار في قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا.
وقال متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية إن الطائرة كانت تنفذ "عمليات تدريب" عندما أُجبرت على الهبوط في أعقاب ما يبدو أنه مشكلة كهربائية.
‼️📹🇺🇸✈️🇯🇵Video of today's incident with the Lockheed Martin F-35 fighter of the 121st squadron of the USMC at the Kadena Air Force Base on the Japanese island of Okinawa.— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 1, 2022
When towing, the front landing gear dropped pic.twitter.com/0i06pXVPRI
وعد المتحدث باسم جناح الطائرات البحرية الأول الرائد روب مارتينز بإجراء "تحقيق مفصل" في الأضرار التي لحقت بالطائرة، مضيفا أن "الطيار أدى تدريبه واختار الخيار الأكثر أمانًا وهبط الطائرة بأمان".
وتابع "يعد تشغيل طائراتنا بأمان وفاعلية أولوية قصوى ويتخذ طيارونا احتياطات كبيرة لضمان سلامة طاقم الطائرة والمناطق المحيطة".
هبوط اضطراري لمقاتلة F-35 امريكية في اليابان.— سلطان (@sul6an_21) December 1, 2022
قامت طائرة من طراز F-35B التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية بهبوط إجباري بسبب عطل أثناء تحليقها في قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا ، اليابان. تضررت العجلات الأمامية للطائرة F-35B pic.twitter.com/E3rVH7TRBj
وهذا الحادث هو حلقة في سلسلة من الحوادث المؤسفة التي لحقت ببرنامج مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة من الأخطاء" رغم محاولة واشنطن ترويجها عالميا.
ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.