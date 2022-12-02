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https://sputnikarabic.ae/20221202/حادث-جديد-لمقاتلة-إف-35-الأمريكية-يلقي-الضوء-على-أخطائها-وكوارثها-المتكررة-1070769578.html
حادث جديد لمقاتلة "إف 35" الأمريكية يلقي الضوء على أخطائها وكوارثها المتكررة
حادث جديد لمقاتلة "إف 35" الأمريكية يلقي الضوء على أخطائها وكوارثها المتكررة
أفادت تقارير بأن مقاتلة شبحية من طراز F-35B تعرضت لحادث أثناء هبوطها على مدرج قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:53+0000
2022-12-02T11:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وتُظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل، الخميس، الطائرة وهي تتأرجح أثناء سيرها على المدرج قبل أن ينفصل إطارها الأمامي وتنكفئ على مقدمتها فوق مدرج المطار في قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا.وقال متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية إن الطائرة كانت تنفذ "عمليات تدريب" عندما أُجبرت على الهبوط في أعقاب ما يبدو أنه مشكلة كهربائية.وتابع "يعد تشغيل طائراتنا بأمان وفاعلية أولوية قصوى ويتخذ طيارونا احتياطات كبيرة لضمان سلامة طاقم الطائرة والمناطق المحيطة".وهذا الحادث هو حلقة في سلسلة من الحوادث المؤسفة التي لحقت ببرنامج مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة من الأخطاء" رغم محاولة واشنطن ترويجها عالميا.ربما يعجبك: حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

حادث جديد لمقاتلة "إف 35" الأمريكية يلقي الضوء على أخطائها وكوارثها المتكررة

11:53 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 02.12.2022)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Steve Helber
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أفادت تقارير بأن مقاتلة شبحية من طراز F-35B تعرضت لحادث أثناء هبوطها على مدرج قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان.
وتُظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل، الخميس، الطائرة وهي تتأرجح أثناء سيرها على المدرج قبل أن ينفصل إطارها الأمامي وتنكفئ على مقدمتها فوق مدرج المطار في قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا.
وقال متحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية إن الطائرة كانت تنفذ "عمليات تدريب" عندما أُجبرت على الهبوط في أعقاب ما يبدو أنه مشكلة كهربائية.
وعد المتحدث باسم جناح الطائرات البحرية الأول الرائد روب مارتينز بإجراء "تحقيق مفصل" في الأضرار التي لحقت بالطائرة، مضيفا أن "الطيار أدى تدريبه واختار الخيار الأكثر أمانًا وهبط الطائرة بأمان".
وتابع "يعد تشغيل طائراتنا بأمان وفاعلية أولوية قصوى ويتخذ طيارونا احتياطات كبيرة لضمان سلامة طاقم الطائرة والمناطق المحيطة".
وهذا الحادث هو حلقة في سلسلة من الحوادث المؤسفة التي لحقت ببرنامج مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة من الأخطاء" رغم محاولة واشنطن ترويجها عالميا.
ربما يعجبك: حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.
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