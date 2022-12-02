https://sputnikarabic.ae/20221202/خبير-عسكري-العمليات-العسكرية-القادمة-ستتجه-نحو-الصين--1070779202.html
خبير عسكري: العمليات العسكرية القادمة ستتجه نحو الصين
خبير عسكري: العمليات العسكرية القادمة ستتجه نحو الصين
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يعزز قواته شرقا والخارجية الروسية تؤكد إمكانية استهداف الأقمار الصناعية في أوكرانيا، الولايات... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T16:01+0000
2022-12-02T16:01+0000
2022-12-02T16:01+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "العمليات العسكرية القادمة ستتجه نحو الصين"
خبير عسكري: "العمليات العسكرية القادمة ستتجه نحو الصين"
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تعزيز المزيد من قوات الناتو، حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج شؤون عسكرية الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة قائلا:خبير عسكري" العراق اليوم أمام امتحان صعب مع إيران"تتخذ بغداد خطوات استراتيجية جديدة لمواجهة احتمالية شن الهجوم البري الإيراني على العراق حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: العمليات العسكرية القادمة ستتجه نحو الصين
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يعزز قواته شرقا والخارجية الروسية تؤكد إمكانية استهداف الأقمار الصناعية في أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تحذر تركيا من شن هجوم بري في سوريا وتؤكد أن الخسائر ستكون كبيرة، السوداني في طهران واللقاء مع خامنئي حيزه الأكبر الملف الأمني.
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تعزيز المزيد من قوات الناتو، حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج شؤون عسكرية الخبير العسكري والأمني العميد خالد عكاشة قائلا:
"على ما يبدو ومن خلال المعطيات فإن العمليات العسكرية القادمة التي ستخوضها الولايات المتحدة والناتو ستكون نحو الصين، خاصة مع تنامي القلق الأمريكي على خلفية تقرير للبنتاغون تحدث عن تسارع القوة العسكرية الصينية بالفترة الاخيرة".
خبير عسكري" العراق اليوم أمام امتحان صعب مع إيران"
تتخذ بغداد خطوات استراتيجية جديدة لمواجهة احتمالية شن الهجوم البري الإيراني على العراق حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية قائلا:
"العراق اليوم أمام امتحان صعب بعد إعادة نشره للقطعات العسكرية على الحدود العراقية الإيرانية والصعوبة تكمن أولا في الطبيعة الجغرافية للمنطقة المعروفة بجبالها الكبيرة وثانيا هناك تعاطف كبير بين البعض في إقليم كردستان والتنظيمات الإيرانية المعارضة للحكومة الإيرانية فهي متواجدة في العراق منذ زمن بعيد".
التفاصيل في الملف الصوتي...