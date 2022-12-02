https://sputnikarabic.ae/20221202/سان-فرانسيسكو-تسمح-باستخدام-الروبوتات-القاتلة-لمواجهة-المجرمين-1070757879.html
سان فرانسيسكو تسمح باستخدام "الروبوتات" القاتلة لمواجهة المجرمين
سان فرانسيسكو تسمح باستخدام "الروبوتات" القاتلة لمواجهة المجرمين
أقرت سلطات مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدام الشرطة للروبوتات في ملاحقة وقتل المشتبه بهم، في حالة كان تهديد المشتبه به لحياة أحد... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:42+0000
2022-12-02T09:42+0000
2022-12-02T09:42+0000
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ونقل موقع "تك كرانش" عن أليسون ماكسي، المتحدثة باسم شرطة سان فرانسيسكو بيانا قالت فيه إن "الروبوتات المجهزة بهذه الطريقة لن تستخدم إلا في الظروف القصوى لإنقاذ أو منع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء".يشار إلى أن شرطة سان فرانسيسكو لديها حاليا 17 روبوتا غير مسلح بينها 12 قيد التشغيل، وتنقسم إلى نوعين، الأول كبير ومتوسط الحجم يمكن التحكم فيها عن بعد مثل "Remotec F6A" و"Qintetiq Talon" وتستخدم في التعامل مع المفرقعات، والثاني صغير الحجم مثل "iRobot First Look" و"Recon Robotics Throwbot" وتستخدم في عمليات الاستطلاع.وأثار قرار السماح باستخدام الروبوتات القاتلة غضب عدد من جمعيات حقوق الإنسان من بينها مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، حيث ترى أن القانون الجديد يجعل التقنيات المطورة للاستخدام في الحرب تستخدم ضد المدنيين، وفق بيان للمؤسسة، كما عارضت الفكرة بعض أقسام الشرطة نفسها.
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, أخبار العالم الآن
سان فرانسيسكو تسمح باستخدام "الروبوتات" القاتلة لمواجهة المجرمين
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أقرت سلطات مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدام الشرطة للروبوتات في ملاحقة وقتل المشتبه بهم، في حالة كان تهديد المشتبه به لحياة أحد المواطنين أو الضباط ولا يمكن مواجهته بأي خيار آخر.
ونقل موقع
"تك كرانش" عن أليسون ماكسي، المتحدثة باسم شرطة سان فرانسيسكو بيانا قالت فيه إن "الروبوتات المجهزة بهذه الطريقة لن تستخدم إلا في الظروف القصوى لإنقاذ أو منع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء".
وأضافت ماكسي أن الروبوتات المخصصة لتلك المهمة يمكن أن تكون مسلحة بالمتفجرات "لإعاقة أو إرباك المشتبه به العنيف أو المسلح أو الخطير"، مؤكدة أن شرطة سان فرانسيسكو لا تمتلك في الوقت الحالي أي روبوتات مسلحة.
يشار إلى أن شرطة سان فرانسيسكو لديها حاليا 17 روبوتا غير مسلح بينها 12 قيد التشغيل، وتنقسم إلى نوعين، الأول كبير ومتوسط الحجم يمكن التحكم فيها عن بعد مثل "Remotec F6A" و"Qintetiq Talon" وتستخدم في التعامل مع المفرقعات، والثاني صغير الحجم مثل "iRobot First Look" و"Recon Robotics Throwbot" وتستخدم في عمليات الاستطلاع.
وأثار قرار السماح باستخدام الروبوتات القاتلة غضب عدد من جمعيات حقوق الإنسان من بينها مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، حيث ترى أن القانون الجديد يجعل التقنيات المطورة للاستخدام في الحرب تستخدم ضد المدنيين، وفق بيان للمؤسسة، كما عارضت الفكرة بعض أقسام الشرطة نفسها.