https://sputnikarabic.ae/20221202/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-وبانتيليمونوفكا-بقذائف-الناتو-1070751343.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا وبانتيليمونوفكا بقذائف "الناتو"
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا وبانتيليمونوفكا بقذائف "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بقصف القوات الأوكرانية... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T03:39+0000
2022-12-02T03:39+0000
2022-12-02T05:05+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية غورلوفكا وبانتيليمونوفكا في الصباح، وأطلقت ما مجموعه 12 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول الناتو...".هذا ولا تزال التشكيلات النازية الأوكرانية تستهدف المدنيين في المناطق المحررة التي انضمت مؤخراً لروسيا الاتحادية، بكل ما أوتيت من أسلحة وذخيرة، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير تلك المناطق بالكامل.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا أن تكون دولة محايدة عسكرياً، وإبعاد الناتو عن حدودها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا وبانتيليمونوفكا بقذائف "الناتو"
03:39 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بقصف القوات الأوكرانية لغورلوفكا وبانتيليمونوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب: "قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية غورلوفكا وبانتيليمونوفكا في الصباح، وأطلقت ما مجموعه 12 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول الناتو...".
هذا ولا تزال التشكيلات النازية الأوكرانية تستهدف المدنيين في المناطق المحررة التي انضمت مؤخراً لروسيا الاتحادية، بكل ما أوتيت من أسلحة وذخيرة، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير تلك المناطق بالكامل.
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
يوم 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا أن تكون دولة محايدة عسكرياً، وإبعاد الناتو عن حدودها.